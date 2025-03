Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι συμφώνησε με την πρόταση για εκεχειρία μετά από τηλεσύσκεψη που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες ύστερα από τη σύσκεψη της «συμμαχίας των προθύμων» που κάλεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.

«Μιλήσαμε για το ποιος θα καθυστερήσει την ειρήνη και θα επιβραδύνει τα πάντα – και τώρα το βλέπουμε καθαρά. Μια κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε ήδη να έχει συμβεί, αλλά η Ρωσία κάνει τα πάντα για να την αποτρέψει», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν λέει επίσης ψέματα για το πώς μια κατάπαυση του πυρός είναι υποτίθεται πολύ περίπλοκη. Στην πραγματικότητα, όλα μπορούν να ελεγχθούν και το έχουμε συζητήσει αυτό με τους Αμερικανούς».

I addressed the meeting of European leaders stating that the path to peace must begin unconditionally. And if Russia doesn’t want this, then strong pressure must be applied until they do. Moscow understands one language. pic.twitter.com/4RewM39OJp

