Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Παρασκευή ότι οι προσπάθειες της Ρωσίας να θέσει όρους για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία «περιπλέκουν και παρατείνουν τη διαδικασία».

«… Η Ρωσία είναι η μόνη πλευρά που θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος και να καταρρεύσει η διπλωματία», έγραψε στο X έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

I spoke with Ecumenical Patriarch Bartholomew and expressed my gratitude for his prayers for our state, our people and our future, especially in these days and weeks. The Ukrainian people deeply appreciate the spiritual support of His All-Holiness.

I shared details of the… pic.twitter.com/gAfOuR5ScG

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2025