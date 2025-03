Μετά τον σύμβουλό του, Αντρίι Γέρμακ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε τις δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν για την πρόταση εκεχειρίας που στηρίζουν οι ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου «πολύ προβλέψιμες» και «πολύ χειριστικές», ενώ είπε ότι ο Πούτιν ετοιμάζεται να απορρίψει την πρόταση.

«Ο Πούτιν, φυσικά, φοβάται να πει απευθείας στον πρόεδρο Τραμπ ότι θέλει να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο, θέλει να σκοτώσει Ουκρανούς», είπε ο Ζελένσκι.

Αυτός είναι ο λόγος που βάζουν τέτοιες προϋποθέσεις «ώστε να μη συμβεί τίποτα απολύτως ή να μη συμβεί για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τα λόγια του Πούτιν ως «άλλη μια ρωσική μεθόδευση».

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία «δεν θέτει όρους που περιπλέκουν τα πάντα», ενώ δήλωσε ότι η Ρωσία το κάνει.

«Όπως πάντα λέγαμε, ο μόνος που θα τραβήξει τα πράγματα σε μάκρος, ο μόνος που θα είναι μη εποικοδομητικός, είναι η Ρωσία», πρόσθεσε.

«Θέλουν πόλεμο. Ο Πούτιν έχει κλέψει χρόνια ειρήνης και συνεχίζει αυτόν τον πόλεμο – μέρα με τη μέρα», κατέληξε.

