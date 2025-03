«Θα σας σοκάρει»: Η Μπάι Λινγκ ετοιμάζεται να αποκαλύψει όλους τους έρωτές της με σταρ και το Χόλιγουντ τρέμει

Ήταν το 1991 όταν πήρε την απόφαση να αφήσει τη σιγουριά της χώρας της και να δοκιμάσει την τύχη της στις ΗΠΑ. Η Μπάι Λινγκ στα 25 της εγκατέλειψε την Κίνα, όπου ήταν μεγάλο όνομα του κινηματογράφου και ξεκίνησε την προσπάθειά της να κατακτήσει το Χόλιγουντ.

Η αρχή ήταν εντυπωσιακή, καθώς θα έχει έναν από τους βασικούς ρόλους στο φιλμ «The Crow» του 1994, ενώ θα παίξει σε μεγάλες παραγωγές όπως οι ταινίες «Nixon» και «Wild Wild West». Και μπορεί να μην έγινε σταρ της μεγάλης οθόνης, όμως κατέκτησε πολλές ανδρικές καρδιές.

Και αυτές ετοιμάζεται να αποκαλύψει στο επερχόμενο βιβλίο της, σε λογική απομνημονευμάτων, που θα έχει τον τίτλο «My Outrageous Romances In Hollywood» – ένα βιβλίο που θα προκαλέσει ταχυπαλμίες στο Χόλιγουντ, καθώς η Μπάι Λινγκ φημίζεται για τις παθιασμένες και πολλές σχέσεις της.

Μάλιστα δεν είχε κανένα πρόβλημα να δώσει μια γεύση στον κόσμο για το τι θα διαβάσει, αποκαλύπτωντας από τώρα ότι ένα από τα μεγάλα ονόματα με τον οποίο είχε μια σύντομη σχέση είναι αυτό του Μίκι Ρουρκ. «Για κάποιους άλλους θα σοκαριστείτε όμως» είπε στην US Sun η γνωστή ηθοποιός.

«Κάποιοι θα είναι πολύ νευρικοί. Εγώ είμαι αγχωμένη. Αλλά θα σας σοκάρει. Είναι μια ιστορία που θεωρώ ότι πρέπει να πω» συμπλήρωσε.

Wow finally shocking #breakingnews from the biggest #uk #thesun @TheSun huge article on my #book not expecting this read https://t.co/PNUSTEuWXY see 12pics 1video of mythoughts https://t.co/LrEX6uD5z1 my book is called: My outrageous romance in Hollywood #bailingbook #白靈新書 pic.twitter.com/zYEUf0tij1

— Bai ling 白靈 (@RealBaiLing) March 10, 2025