Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιοποίησε χθες Τετάρτη νέο απολογισμό, ο οποίος έκανε λόγο για τουλάχιστον 1.383 πολίτες που σκότωσαν από την 6η Μαρτίου οι δυνάμεις ασφαλείας των de facto αρχών της Συρίας και σύμμαχές τους οργανώσεις στο δυτικό και στο κεντρικό τμήμα της χώρας (στη φωτογραφία του Reuters/Karam al-Masri, επάνω, κάτοικος της Τζάμπλα στο εσωτερικό του κατεστραμμένου σπιτιού του).

Οι σφαγές διαπράχθηκαν κυρίως την 7η και την 8η Μαρτίου στις περιοχές όπου κατοικούν μέλη της μειονότητας των αλαουιτών, στην οποία ανήκει η δυναστεία Ασαντ. Η μη κυβερνητική οργάνωση διευκρίνισε ότι ο απολογισμός αυτός παραμένει προσωρινός καθώς «η καταμέτρηση των νεκρών είναι ακόμη σε εξέλιξη».

The scenes from Syria are terrifying.

Islamist forces reportedly have official orders to kill anyone they consider an infidel on sight.

Christians, Druze, Yazidis, and even Alawite Muslims are now all facing genocide.

— Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) March 7, 2025