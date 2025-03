Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε σήμερα ότι θα καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς να απορρίψουν ομόφωνα και κατηγορηματικά τα νέα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί προσάρτησης της νήσου της Αρκτικής.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέφερε στο προσκήνιο την ιδέα της προσάρτησής μας», αναφέρει ο Μούτε Έγκεντε σε ανάρτησή του στο Facebook. «Ως εδώ και μη παρέκει», υπογραμμίζει.

Επίσης, ο Ράσμους Γιάρλοφ, πρόεδρος της επιτροπής Άμυνας της Δανίας, επέκρινε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επειδή «αστειεύτηκε με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία», μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Τραμπ δήλωσε ότι η προσάρτηση της νήσου «θα συμβεί».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

We do not appreciate the Secr. Gen. of NATO joking with Trump about Greenland like this. It would mean war between two NATO countries. Greenland has just voted against immediate independence from Denmark and does not want to be American ever.pic.twitter.com/eh7enEHoA8

— Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) March 13, 2025