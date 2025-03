Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν για την πρόταση εκεχειρίας στην Ουκρανία πριν από τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα.

Ο Τραμπ είπε χαρακτηριστικά ότι: «Νομίζω ότι η προσάρτηση της Γροιλανδίας θα γίνει».

Δείτε σχετικό βίντεο:

🚨 Donald Trump on the annexation of Greenland by the US:

“I think it will happen…We need that for international security.” pic.twitter.com/JuUgRizZxz

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 13, 2025