«Δεν έχει νόημα η Αμερική να πληρώνει για την άμυνα της Ευρώπης», έγραψε ο Ελον Μασκ στο Χ το πρωί της Κυριακής, προτρέποντας σε αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Ο ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε μια ανάρτηση ενός χρήστη της πλατφόρμας X νωρίς την Κυριακή που υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε «να φύγουν από το ΝΑΤΟ *τώρα*!».

«Θα έπρεπε πραγματικά», είπε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tesla.

We really should.

Doesn’t make sense for America to pay for the defense of Europe. https://t.co/jXs6yNA8Re

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025