Βίντεο με ρώσους στρατιώτες να αιφνιδιάζουν ουκρανικές δυνάμεις στο Κουρσκ μέσα από αγωγό αερίου

Ρώσοι στρατιώτες περπάτησαν χιλιόμετρα μέσα σε έναν αγωγό φυσικού αερίου κοντά στην πόλη Σούντζα της Ρωσίας, προσπαθώντας να αιφνιδιάσουν τις ουκρανικές δυνάμεις στη δυτική ρωσική περιοχή του Κουρσκ, σύμφωνα με φιλορώσους πολεμικούς blogger.

Η στρατηγική αυτή ήταν μία από τις ενέργειες που στόχευαν στο να απομονώσουν χιλιάδες Ουκρανούς στρατιώτες στην περιοχή, εν όψει των συνομιλιών των Ουκρανών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για πιθανή συμφωνία ειρήνης που θα έθετε τέλος στον πόλεμο, αναφέρει το Reuters.

Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέλαβαν περίπου 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Κουρσκ τον Αύγουστο του περασμένου έτους, γεγονός το οποίο το Κίεβο χαρακτήρισε ως προσπάθεια να αποκτήσει ένα διαπραγματευτικό πλεονέκτημα για μελλοντικές συνομιλίες και να αναγκάσει τη Ρωσία να μεταφέρει δυνάμεις από την ανατολική Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις προσπάθειές της να ανακτήσει τον έλεγχο της περιοχής, με κάποια επιτυχία τις τελευταίες ημέρες. Χάρτες ανοιχτής πηγής την Παρασκευή έδειξαν ότι οι δυνάμεις του Κιέβου στο Κουρσκ ήταν σχεδόν περικυκλωμένες μετά από ταχεία ρωσική προέλαση.

«Το καπάκι του καπνισμένου καζανιού σχεδόν έκλεισε», δήλωσε ο πρώην ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο Telegram. «Η επίθεση συνεχίζεται», κατέληξε.

Ο Yuri Podolyaka, φιλορώσος στρατιωτικός μπλόγκερ, δήλωσε ότι οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις πέρασαν σχεδόν 16 χιλιόμετρα (10 μίλια) μέσα από τον αγωγό φυσικού αερίου, πλάτους 1,5 μέτρου, και πέρασαν αρκετές ημέρες μέσα στον αγωγό πριν αιφνιδιάσουν τις ουκρανικές δυνάμεις κοντά στη Σούντζα.

Ο φιλορώσος πολεμικός μπλόγκερ Two Majors ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη μάχη στη Σούντζα και ότι οι ρωσικές δυνάμεις αιφνιδίασαν τους Ουκρανούς στρατιώτες εισερχόμενοι στην περιοχή μέσω ενός μεγάλου αγωγού φυσικού αερίου.

Να σημειωθεί πως η γνησιότητα του βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

🔴 Russian forces have emerged from abandoned gas pipelines in Kursk to launch a surprise attack on Ukrainian units.

Read the latest here ⬇️https://t.co/PWjvxnr9iX pic.twitter.com/QXBW9w3X5s

— The Telegraph (@Telegraph) March 9, 2025