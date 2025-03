Συνέντευξη στο Fox News παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ το πρωί της Κυριακής.

Ο αμερικανός πρόεδρος επεκτάθηκε σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα στα οποία εμπλέκεται η χώρα του και όπως ήταν αναμενόμενο αναφέρθηκε στον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Για την ακρίβεια μοιάζει περισσότερο να εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως δεν νομίζει πως «είναι ευγνώμων» για τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν δώσει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία.

Συνέχισε λέγοντας συγκεκριμένα πως ο ουκρανός πρόεδρος πήρε τα λεφτά από τις ΗΠΑ «όπως την καραμέλα από ένα μωρό.Ήταν τόσο εύκολο».

Trump on Zelensky:

He took U.S. money like candy from a baby… I don’t think he’s grateful.

They fought because someone had to use the weapons. pic.twitter.com/fQbBljSMsg

— Clash Report (@clashreport) March 9, 2025