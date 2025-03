Ποιες είναι οι πιθανότητες που έχει ο Ολυμπιακός για ανατροπή και πρόκριση κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-0 στη Νορβηγία από την Μπόντο Γκλιμτ, σε ένα ματς πολύ ιδιαίτερων και περίεργων συνθηκών στο «Aspmyra Stadion» και πλέον ψάχνει ένα θαύμα στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στο Φάληρο για να προκριθεί στα προημιτελικά του Europa League.

Οι ερυθρόλευκοι θα υποδεχτούν την Μπόντο στο Καραϊσκάλησ τις 13 Μαρτίου, με στόχο να ανατρέψουν το εις βάρος τους 3-0 του πρώτου αγώνα και να είναι εκείνοι αυτοί που θα προκριθούν στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι σε δύσκολη θέση και θα κοντραριστεί με μια πολύ ποιοτική ομάδα, ψάχνοντας ανατροπή και «καθαρή» νίκη, όπως συνέβη στο αξέχαστο παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Σερβία, όπου οι Πειραιώτες νίκησαν με 6-1, ανέτρεψαν το σκορ του πρώτου αγώνα και πέρασαν στα προημιτελικά του Conference League, το οποίο και κατέκτησαν στο φινάλε της χρονιάς.

Όσον αφορά τις πιθανότητες του ζευγαριού του Ολυμπιακού με την Μπόντο Γκλιμτ για πρόκριση, το «Football Meets Data» δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στη νορβηγική ομάδα με με 93% πιθανότητες πρόκρισης.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει 7% πιθανότητες πρόκρισης και όπως καταλαβαίνει κανείς το έργο των Πειραιωτών είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς απαιτούνται τουλάχιστον τρία γκολ για να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση, δίχως να δεχθούν γκολ.

To qualify for UEL quarterfinals (as of 6 Mar):

93% 🇳🇴 Bodø/Glimt

89% 🇮🇹 Lazio

78% 🇩🇪 Eintracht

64% 🇮🇹 Roma

36% 🇪🇸 Athletic Club

22% 🇳🇱 Ajax

11% 🇨🇿 V. Plzen

7% 🇬🇷 Olympiacos

— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 6, 2025