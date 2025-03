Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο από το Μαρ-α-Λάγκο το βράδυ της Κυριακής (2/3) έχοντας παρέα στο ελικόπτερo… τον Έλον Μασκ, την μητέρα του και τον γιο του.

Το ταξίδι περιελάμβανε μια διαδρομή με ελικόπτερο από το Μαρ-α-Λάγκο σε αεροδρόμιο στη Φλόριντα, μια πτήση με το Air Force One σε στρατιωτική βάση λίγο έξω από την Ουάσινγκτον και στη συνέχεια ένα άλλο ελικόπτερο μέχρι τον Λευκό Οίκο.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον δισεκατομμυριούχο να αποβιβάζεται από το Marine One μαζί με τη μητέρα του Μάγια και τον 4χρονο γιο του Χ. Επίσης, από το ελικόπτερο κατέβηκε και ο πατέρας της Μελάνια, Βίκτορ Κναβς.

Όπως συνηθίζει, ο Μασκ έβαλε τον μικρό στους ώμους του και χαιρέτισε τους δημοσιογράφους. Το ίδιο έκανε και η μητέρα του.

Normalize this.@elonmusk just walked off Marine One with his son on his shoulders.

Humanize children being a part of your daily work.

They’re not burdens—they’re the future. pic.twitter.com/FdJXVvo194

— Anna Lulis (@annamlulis) March 3, 2025