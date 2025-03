Χρώματα, λάμψη, μουσική και ατελείωτος χορός συνθέτουν για ακόμη μία χρονιά του καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία.

Φέτος οι εκδηλώσεις της μεγάλης γιορτής ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν έως τις 8 Μαρτίου.

Οι κύριες εκδηλώσεις ξεκινούν το μεσημέρι της Παρασκευής πριν από την Καθαρά Δευτέρα και κορυφώνονται με την Παρέλαση των Νικητών το επόμενο Σάββατο.

Η καρδιά του καρναβαλιού είναι οι διαγωνισμοί των σχολών σάμπα, που λαμβάνουν χώρα στο περίφημο σαμποδρόμιο, ένα στάδιο ειδικά σχεδιασμένο για το διασημότερο καρναβάλι του κόσμου.

Εκτός από τις επίσημες παρελάσεις, η πόλη φιλοξενεί πολυάριθμα street parties, γνωστά ως blocos, διασκορπισμένα σε όλη την πόλη. Και φέτος εκτιμάται πως οι θεατές ξεπέρασαν τα δύο εκατομμύρια.

Δείτε το βίντεο:

Το καρναβάλι φέτος ξεκίνησε με το «Blocao», μια δημοφιλή υπαίθρια εκδήλωση όπου περίπου 100 σκύλοι, ντυμένοι ως υπερήρωες, κλόουν και χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, παρέλασαν μαζί με τους ιδιοκτήτες τους στη γειτονιά Barra da Tijuca.

Η εκδήλωση αυτή, με πάνω από 20 χρόνια ιστορίας, συγκέντρωσε περίπου 300 άτομα που απόλαυσαν τη μουσική σάμπα και την αλληλεπίδραση μεταξύ κατοικίδιων και οικογενειών.

POOCH PARTY: Dozens of dogs donned their best costumes to celebrate the annual «Blocao» street party in Rio de Janeiro, Brazil.

The event is part of pre-Carnival festivities held on Copacabana Beach. pic.twitter.com/1peSXC7wWr

— CBS Detroit (@CBSDetroit) February 25, 2025