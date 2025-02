«Αν είχε αργήσει δέκα λεπτά, ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να πάρει τον Σέιμπεν Λι»

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σπουδαία προσθήκη του Σέιμπεν Λι λίγα λεπτά πριν κλείσει η διορία για μεταγραφές στη Euroleague και ο Αμερικανός γκαρντ ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες, υπογράφοντας για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Το «Basketnews» αποκαλύπτει πως ο Ολυμπιακός πρόλαβε οριακά να αποκτήσει τον παίκτη και να τον δηλώσει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Με την προθεσμία για απόκτηση παικτών στην Euroleague να ολοκληρώνεται στις 19:00, οι «ερυθρόλευκοι» πρόλαβαν λίγο πριν κλείσει το «παράθυρο» να κλείσουν τον παίκτη, που θα καλύψει την απουσία του Τόμας Γουόκαπ και προσφέρει ασφάλεια στα γκαρντ για τους Πειραιώτες.

Όπως αναφέρει το Basketnews, «… έγινε ένα θρίλερ που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Η μεταγραφή του Σέιμπεν Λι στον Ολυμπιακό δηλώθηκε κυριολεκτικά λεπτά πριν εκπνεύσει η προθεσμία, κάτι που έκανε την προσθήκη αυτή μια από τις πιο δραματικές στην πρόσφατη ιστορία. Σύμφωνα με πηγές, αν ο Ολυμπιακός είχε αργήσει μόλις δέκα λεπτά, ο Λι δεν θα φορούσε τα ερυθρόλευκα τώρα».

Had Olympiacos been just 10 minutes late, Saben Lee wouldn’t have worn red and white this season, per sources.

Lee to Olympiacos was one of the most dramatic EuroLeague signing deadline transfers in recent memory.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) February 28, 2025