Σέιμπεν Λι: Πόσο μοιάζει στον ΜακΚίσικ!

Αν πιστεύεις στις συμπτώσεις, αν πιστεύεις πως όταν κάτι συμβεί μπορεί να προκύψει ξανά, βλέπεις από τη μια τον Σέιμπεν Λι και από την άλλη τον Σακίλ ΜακΚίσικ. Δύο παίκτες με τόσα πολλά κοινά στοιχεία στην όλη πορεία τους στα παρκέ του μπάσκετ.

Ο ΜακΚίσικ υπέγραψε στον Ολυμπιακό στις 10/2/2020, σπάζοντας το συμβόλαιό του με τη Μπεσίκτας. Ηρθε, δηλαδή, μεσούσης της σεζόν και έκτοτε κάνει συνεχώς νέες συμφωνίες, έχει αγαπήσει τον Πειραιά και απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Γιώργου Μπαρτζώκα, αποτελώντας ένα σημαντικό κομμάτι του ερυθρόλευκου παζλ.

Ο Λι που έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης για τον Ολυμπιακό και ανακοινώθηκε, έρχεται κι αυτός από την Τουρκία! Όχι από κάποια τοπ ομάδα, την Εφές ή τη Φενέρ, αλλά από την Μανίσα. Επίσης μήνα Φεβρουάριο έρχεται στο ΣΕΦ, πληρώθηκε το λεγόμενο «μπάι άουτ» και έσπασε το συμβόλαιό του προκειμένου να δώσει λύσεις στην περιφέρεια του Ολυμπιακού.

📩 Saben Lee has a message for you! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/nsXt1l25dt

