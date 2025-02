Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Σέιμπεν Λι (pics)

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Σέιμπεν Λι, ο οποίος προσγειώθηκε στη χώρα μας λίγο μετά τις εννέα το βράδυ.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποκτήθηκε από τη Μανίσα, με τους Ερυθρόλευκους να πληρώνουν στην τουρκική ομάδα buy out αξίας 550.000 ευρώ, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2027.

Μετά την άφιξή του, ο Λι μίλησε στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στέλνοντας το πρώτο του μήνυμα στους οπαδούς των Πειραιωτών. «Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού, είμαι ο Σέιμπεν Λι. Είμαι ενθουσιασμένος που έφτασα εδώ και ανυπομονώ να παίξω για εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός προφανώς και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι των Ερυθρόλευκων με τη Βίρτους Μπολόνια, ενώ μένει να δούμε αν θα δηλωθεί ή όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα.

