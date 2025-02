Tο σύνδρομο του Babygirl: Πώς το οργασμικό burnout της Νικόλ Κίντμαν άλλαξε τα dating apps

Στην ταινία Babygirl, η Νικόλ Κίντμαν επιδιώκει την αποπλάνηση και την ηδονή με έναν κατά πολλά χρόνια νεότερο εραστή της. Το μοτίβο επαναλαμβάνεται σε σεριά κινηματογραφικών παραγωγών της σεζόν όπως τα The Idea of ​​You, το σίκουελ της Μπρίτζετ Τζόουνς (Bridget Jones: Mad About The Boy) και Lonely Planet.

Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα πολιτιστικά προϊόντα. Στο τηλεοπτικό Rivals μεγαλύτερες γυναίκες και νεότεροι άνδρες κάνουν μαραθώνιους σεξ, και σε μυθιστορήματα όπως το Intermezzo και το All Fours το ρομάντζο πέρα από ηλικίες και γενιές κυριαρχεί.

Νέα έρευνα από εταιρεία σεξουαλικών παιχνιδιών αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι ένα νούμερο όταν μιλάμε για τις ηδονές της σάρκας.

Η έρευνα απέδειξε ότι οι χρήστες των εφαρμογών γνωριμίας διευρύνουν το εύρος των ηλικιών στις προτιμήσεις των ερωτικών συντρόφων τους πολύ περισσότερο από ένα χρόνο πριν.

Περίπου τέσσερις στους πέντε χρήστες των dating apps, ποσοστό 82,5%, έχουν διευρύνει την ηλικιακή γκάμα στα φίλτρα.

Η τάση που το DAZED αποκαλεί Το Σύνδρομο του Babygirl (The Babygirl Effect) συναντάται σε dating apps πέρα από προτιμήσεις και ταυτότητες φύλου.

Το 14 τοις εκατό των γυναικών ηλικίας 45 έως 55+ δηλώνουν ανοιχτές στο να βγαίνουν ραντεβού με νεότερους συντρόφους, ενώ το 16 τοις εκατό των ανδρών ηλικίας 18 έως 24 ετών έχουν ενθουσιαστεί με την ιδέα να βγαίνουν με μεγαλύτερες γυναίκες.

«Αν και μετά το κίνημα MeToo οι ερωτικές σχέσεις ανάμεσα σε μεγαλύτερους και μικρότερους ηλικιακά εραστές ήταν ταμπού, με πολλούς και πολλές να υπενθυμίζουν ότι αυτές οι σχέσεις έχουν δυναμικές εξουσίας και επιβολής που δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν σε καταχρηστικές σχέσεις και εμπειρίες, τα νέα πολιτιστικά προϊόντα επιστρέφουν στη δύναμη του πόθου υπενθυμίζοντας ότι η επίγνωση μιας τέτοιας δυναμικής μπορεί πραγματικά να είναι αρκετά συναρπαστική σε κάποιους» σημειώνει το DAZED.

Orgasm burnout όπως Κίντμαν

Στην ταινία Babygirl η Νικόλ Κίντμαν υποδύεται μια ισχυρή γυναίκα που παραδίδεται σε ερωτικά παιχνίδια εξουσίας και υποταγής με έναν κατά πολύ νεότερο της και εκπαιδευόμενο στην εταιρεία της, εραστή, τον Χάρις Ντίκινσον.

Η Κίντμαν είχε πει σε συνέντευξη της ότι παραδόθηκε σε τέτοιο βαθμό στα γυρίσματα ώστε έζησε οργασμό (orgasm burnout ήταν τα λόγια της).

Τα στερεότυπα είναι για να καταρρίπτονται και στα dating apps εκεί έξω, τα φίλτρα διευρύνουν τις επιλογές και τα θέλω μας -επιτέλους.

Κόπωση στον αλγοριθμικό έρωτα;

Σύμφωνα με τον Guardian, η άνοδος των εφαρμογών γνωριμιών την τελευταία δεκαετία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι δημιουργούν σχέσεις.

Όπως αποκάλυψε έρευνα της Pew Research Center του 2022, το 53% των ενηλίκων στις ΗΠΑ, κάτω των 30 ετών, είχε χρησιμοποιήσει online dating.

Ωστόσο, οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια σε πολλούς χρήστες, καθώς η Pew διαπίστωσε ότι το 46% όλων των χρηστών (και το 51% των γυναικών) είχαν αρνητική εμπειρία από τις διαδικτυακές γνωριμίες.

Μια αίσθηση ανησυχίας και ευαλωτότητας κρατάει τις γυναίκες μακριά από την έκθεση στις πλατφόρμες.

Οι πλατφόρμες καταγράφουν μαζική έξοδο των γυναικών από τις εφαρμογές γνωριμιών οι οποίες έχουν μετατραπεί σε πεδίο παρενόχλησης, κακοποίησης, επίθεσης.

Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι γυναίκες δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αποχή από τις εφαρμογές γνωριμιών, από τα ραντεβού και από οποιαδήποτε προσπάθεια σύνδεσης με κάποιον, είναι ότι η δεξαμενή των ραντεβού έχει γίνει τοξική.

Παράλληλα, η μείωση στη χρήσης εφαρμογών γνωριμιών είναι σταθερή.

Το Tinder, το 2021, η μείωση της δραστηριότητας των χρηστών έφτασε στο 5%, κάτι που επηρέασε τις μετοχές της Match Group (διαθέτει Tinder και Bumble) που είδαν υποχώρηση.

Επιστροφή στις ρίζες για τη Gen Z

Η Gen Z δυσκολεύει τη βιομηχανία του ερωτικού αλγόριθμου.

Το 90% της γενιάς Z εκφράζει απογοήτευση από τις εφαρμογές γνωριμιών, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών για τη νεολαία Savanta ενώ πολυάριθμες μελέτες έχουν επισημάνει την ανησυχητική ροή αρνητικών μηνυμάτων, παρακολούθησης και απάτης catfishing με στόχο τις γυναίκες.

Αυτό το κλίμα φόβου όχι μόνο υπονομεύει την εμπιστοσύνη αλλά ταυτόχρονα ακυρώνει και τον σκοπό των εφαρμογών.

Οι πλατφόρμες γνωριμιών θα πρέπει να επιδεικνύουν πραγματική υπευθυνότητα και να θέτουν ως προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών τους, ιδίως των γυναικών που υφίστανται το μεγαλύτερο βάρος της διαδικτυακής παρενόχλησης και κακοποίησης σημειώνει ο The Guardian.

Ωστόσο η αγορά είναι μεγάλη, τα έσοδα πολλά και ήδη οι εταιρείες των εφαρμογών γνωριμίας σχεδιάζουν την αντεπίθεση τους.