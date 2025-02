Σε γύρο του θριάμβου για Τραμπ και Μασκ εκτυλίχθηκε το συνέδριο των Συντηρητικών

Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε τον γύρο του θριάμβου στο Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (Conservative Political Action Conference – CPAC) αυτή την εβδομάδα μετά την ηχηρή νίκη του στις γενικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Στην ετήσια εκδήλωση συμμετείχε μια σειρά από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ, όπως ο αντιπρόεδρος Βανς, ο τσάρος των συνόρων Τομ Χόμαν και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Ενώ η διάθεση μεταξύ των ομιλητών και των παρευρισκομένων ήταν εορταστική, η φετινή συγκέντρωση φάνηκε κάπως μειωμένη όσον αφορά τη συνολική της σημασία σε εθνικό επίπεδο.

Οπότε ίσως τα πέντε βασικά συμπεράσματα που υπογράμμισε το The Hill να βοηθούν στην χαρτογράφηση του νέου κόσμου που χτίζουν οι Τραμπ και Μασκ.

Πριν από την είσοδο του Trump στην πολιτική, το CPAC θεωρήθηκε ως μια μεγάλη συγκέντρωση για συντηρητικούς όλων των ειδών. Η ετήσια εκδήλωση ήταν μια ευκαιρία για διάφορα είδη συντηρητικών και Ρεπουμπλικάνων να προβάλουν τα οράματά τους. Επιπλέον, η συγκέντρωση ήταν μια ευκαιρία για τα ανερχόμενα ρεπουμπλικανικά ταλέντα να συστηθούν στη βάση.

Αλλά στην εποχή του Τραμπ, αυτός είναι ο ξεκάθαρος πρωταγωνιστής του CPAC. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα περιθώριο για κριτική στον πρόεδρο μεταξύ του σταθερά φιλοτραμπικού πλήθους. Οι περισσότεροι ομιλητές, Αμερικανοί και ξένοι, έβαλαν στόχο να επαινέσουν τον πρόεδρο και τη συντηρητική λαϊκίστικη ατζέντα του.

Το γεγονός αυτό υπογράμμισε η δημοσκόπηση του CPAC, η οποία έδειξε ότι ο Τραμπ είχε 99 τοις εκατό ποσοστά αποδοχής μεταξύ 1.022 παρευρισκομένων, με το 95 τοις εκατό να δηλώνει ότι «εγκρίνει σθεναρά».

Εκτός από τον εορτασμό της εκλογικής του νίκης, το CPAC ήταν επίσης ένας γύρος του θριάμβου μετά τον καταιγιστικό πρώτο μήνα του Τραμπ στην εξουσία. Ο Μασκ συζήτησε τις κινήσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του μεγέθους και του εύρους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ ο Βανς σημείωσε την ομιλία του στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια την περασμένη εβδομάδα που άφησε τους Ευρωπαίους ηγέτες να βράζουν από την κριτική του.

Διάφορες ωδές στον πρώτο μήνα της θητείας του Τραμπ ήταν εκτεθειμένες σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, συμπεριλαμβανομένων των μπουφάν που πωλούνταν με την ένδειξη «Κόλπος της Αμερικής» στο πίσω μέρος τους. Ορισμένοι ομιλητές επέκριναν το Associated Press για την πολιτική του που επιλέγει να αναφέρεται στο υδάτινο σώμα ως «Κόλπος του Μεξικού» στο εγχειρίδιο στυλ του.

Η είδηση ότι το πρακτορείο μήνυσε την κυβέρνηση έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια του CPAC την Παρασκευή. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ, η οποία κατονομάζεται στην αγωγή ως εναγόμενη, δήλωσε στη σκηνή ότι έμαθε για την αγωγή καθώς βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη συγκέντρωση.

Η δημοσκόπηση με άχυρο διαπίστωσε ότι το 99 τοις εκατό των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο Τραμπ κάνει ακόμη καλύτερη δουλειά κατά τη διάρκεια της δεύτερης διακυβέρνησής του.

📊@CPAC STRAW POLL RESULT: When asked who they think should be the 2028 Republican nominee for president, CPAC attendees chose Vice President @JDVance.

JD Vance – 61%

Steve Bannon – 12%

Ron DeSantis – 7%

Marco Rubio – 3%

Elise Stefanik – 3%

Donald Trump Jr. – 2%

Tulsi Gabbard -… pic.twitter.com/rrefVnuzgN

— CPAC (@CPAC) February 22, 2025