Τα κεφτεδάκια της μητέρας του έγιναν viral στο ΤikTok. Μετά το θάνατο της, έγιναν η ιστορία της ομογένειας

Όλα ξεκίνησαν στο TikTok στα τέλη του 2020, όταν ο stand-up κωμικός Γκας Κωνσταντέλλης φόρεσε μια ξανθιά περούκα και με βαριά προφορά μιας Ελληνίδας μάνας έφτιαξε τζατζίκι. Σύντομα, έφερε μπροστά στην κάμερα και την πραγματική του μητέρα, την Τζούλια.

Σε ένα βίντεο του 2021, η Τζούλια ακουμπάει κουρασμένη στην κουζίνα της και καπνίζει ένα τσιγάρο. Ο Γκας τη ρωτάει στα ελληνικά τι φαγητά έφτιαξε για τα Χριστούγεννα και στη συνέχεια μεταφράζει την απάντησή της:

«Έφτιαξα μια τυρόπιτα, ένα αρνάκι ψητό, μια γεμιστή γαλοπούλα … καρμπονάρα, σαλάτες, τζατζίκι, τυροκαφτερή, φρέσκο ψωμί, γλυκά. Τι δεν έφτιαξα;» Ωστόσο, ακόμα και όταν δείχνει εξαντλημένη, γυρίζει προς την κάμερα και λέει ανασηκώνοντας τους ώμους: «Έτσι είναι, παιδί μου. Θα σε αφήσω εγώ πεινασμένο;»

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια από τους 240.000 ακολούθους του Γκας, πολλοί από τους οποίους ταυτίζονται ως παιδιά ή εγγόνια μεταναστών, οι οποίοι βρήκαν μια παρήγορη -και κωμική- οικειότητα στη συμπεριφορά της μητέρας του.

Τραχιά αλλά στοργική, κυνική αλλά υποστηρικτική. Μεγαλώνοντας σε συνθήκες φτώχειας σε ένα αγροτικό χωριό της δυτικής Ελλάδας ως η μικρότερη από τα επτά παιδιά, η Τζούλια είχε μάθει να μαγειρεύει για πολύ κόσμο από μικρή ηλικία και συνέχισε να κάνει το ίδιο στην υπόλοιπη ζωή της, μεγαλώνοντας ένα τρία αγόρια μαζί με τον σύζυγό της, Τζον, στο Μπρούκλιν.

Ο Γκας, 32 ετών πια, βρήκε κωμική έμπνευση μεγαλώνοντας ως Αμερικανός πρώτης γενιάς, δημιουργώντας έναν χαρακτήρα Ελληνίδας μαμάς για βίντεο όπως Αν Μια Ελληνίδα Μάνα Ήταν Πριγκίπισσα της Ντίσνεϊ (If Greek Mom Was A Disney Princess) και Οι Ελληνίδες Μάνες Όταν Σε Επισκέπτονται (Greek Moms When They Visit).

Τα βίντεο στο TikTok έγιναν γρήγορα viral στην πρώτη καραντίνα μετά την πανδημία του COVID, αλλά η εμφάνιση της μητέρας του ήταν ο καταλυτικός παράγοντας στη δημοφιλία του σημειώνει η Washington Post.

«Στην αρχή νόμιζε ότι έκανε πλάκα», λέει ο Tζον, ο πατέρας του Γκας που ερωτεύτηκε την Τζούλια όταν ήταν έφηβοι και δούλευαν σε ένα εργοστάσιο ρούχων στην Αθήνα τη δεκαετία του 1970, «αλλά μετά ήρθε αντιμέτωπη με την αλήθεια. Τα τελευταία δύο χρόνια το είχε ζήσει όλο, οι άνθρωποι άρχισαν να την αναγνωρίζουν και να ζητούν αν μπορούν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί της».

«Συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να πει αυτό που ήθελε να πει, και νομίζω ότι αυτό ήταν απελευθερωτικό» λέει ο γιος της. Μετά από 39 χρόνια ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες -τα τελευταία τέσσερα ως πολιτογραφημένη πολίτης- και χωρίς να γνωρίζει ποτέ πώς να μιλάει σωστά αγγλικά, είχε βρει έναν τρόπο να επικοινωνεί και να συνδέεται με τους δικούς της όρους.

Τα βίντεο συχνά επικεντρώνονταν στις εξαιρετικές μαγειρικές ικανότητες της Τζούλια, καθώς ετοίμαζε επιδέξια κλασικά ελληνικά πιάτα όπως κουλούρια ή σπανακόριζο αλλά ήταν το φυσικό χιούμορ της και η προφορά της -σε συνδυασμό με τη μετάφραση του Γκας και τα χαχανητά εκτός κάμερας- που προσέλκυαν το κοινό.

«Άρχισε να βελτιώνει τα αστεία της. Δεν κάναμε ποτέ επαναλητικές λήψεις», λέει ο Γκας. «Ήταν ένα ταλέντο, είχε μαγεία».

«Έφτιαξα έναν βωμό για τη μητέρα μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωση. Όταν πέθανε, αυτός ο βωμός έγινε ναός»

Ο Γκας πρότεινε στη μητέρα του να συνεργαστούν στη συγγραφή ενός βιβλίου μαγειρικής. Εκείνη ενθουσιάστηκε με την ιδέα και ίσως και να συγκινήθηκε που οι συνταγές με τις οποίες τάιζε την οικογένειά της, μέρα με τη μέρα, από την κοριτσίστικη ηλικία της στο Καπελέτο Ηλείας, είχαν αρκετή αξία για να καταγραφούν και να μοιραστούν με ένα ευρύτερο κοινό.

Ο Γκας είχε αρχίσει να μαθαίνει μερικές από τις συνταγές της μητέρας του αμέσως μετά τη μετακόμισή του στο Λος Άντζελες το 2014 για να εργαστεί ως τηλεοπτικός συγγραφέας.

«Δεν υπήρχε μεγάλη ελληνική κοινότητα εκεί έξω», λέει ο Γκας, «και μου έλειπε πραγματικά η μαγειρική της. Έτσι της τηλεφωνούσα για να μάθω τις συνταγές της και ήταν πάντα πολύ αστείο γιατί έλεγε πράγματα όπως: ‘Θυμάσαι εκείνο το φλιτζάνι καφέ που έχω, αυτό με τη φωτογραφία πάνω; Τόσο αλεύρι χρειάζεσαι’. Έτσι προσπαθούσα πάντα να καταλάβω πώς να μετράω τα συστατικά, και έκανα πολλές δοκιμές και λάθη».

Μετά την επιστροφή του στη Νέα Υόρκη το 2018 για να αφοσιωθεί στο stand-up, ο Γκας είχε περισσότερες ευκαιρίες να μάθει την ελληνική κουζίνα δίπλα από την Τζούλια. Η ίδια ήταν ενθουσιασμένη γιατί -όπως συχνά έλεγε στα βίντεο του γιου της- ο Γκας και τα αδέλφια του έπρεπε να μάθουν τις συνταγές της πριν πεθάνει.

Ήταν μαύρο χιούμορ, αλλά απόλυτα οικείο σε όποιον έχει μεγαλώσει ως μέλος της ομογένειας και της διασποράς. Όπως σχολίασε κάποιος σε ένα από τα βίντεο, «Δεν είναι συνταγή ελληνίδας μαμάς αν δεν σου θυμίζει την ανθρώπινη θνητότητα».

Ανάρπαστα κεφτεδάκια στο TikTok, μια ιστορία μνήμης

Η πραγματικότητα χτύπησε όπως πάντα νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Η Τζούλια έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω ανευρύσματος στον εγκέφαλο και έπεσε σε κώμα κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2023.

Ο Γκας είχε βρεθεί με τους γονείς του στην Κρήτη λίγες ημέρες νωρίτερα και ήταν προγραμματισμένο να τους συναντήσει στην Αθήνα για την πτήση της επιστροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, σε ηλικία 65 ετών, η Τζούλια πέθανε. Και τέσσερις μέρες μετά, σε ένα βίντεο που συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές, ο Γκας στεκόταν στην κουζίνα του και έφτιαχνε κεφτεδάκια, τα αγαπημένα κεφτεδάκια της οικογένειας Κωνσταντέλλη.



Υπάρχει μια ωμότητα στην εισαγωγή του στο βίντεο του TikTok, καθώς κοιτάζει την κάμερα και λέει:

«Λοιπόν, η μαμά μου πέθανε πριν από τέσσερις ημέρες, αλλά, χθες, το σούπερ μάρκετ ξέμεινε από κατεψυγμένα κεφτεδάκια και συνειδητοποίησα» -τονίζοντας με έμφαση τις επόμενες λέξεις- «ότι η μαμά μου με έμαθε πώς να φτιάχνω κεφτεδάκια».

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, μιλάει για το βιβλίο μαγειρικής που είχε φανταστεί να γράφει με τη μαμά του και αστειεύεται για το πώς θα κριτικάρει τις προσπάθειες του για κεφτεδάκια στη μετά θάνατον ζωή.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2023, ο Γκας βγήκε και πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή τη φορά για να δημιουργήσει ένα κανάλι στο Instagram με τίτλο Βιβλίο Μαγειρικής Ελληνίδας Μάνας (Greek Mom Cookbook), ζητώντας βοήθεια από το κοινό για την αποκωδικοποίηση των αραιά γραμμένων οδηγιών της μητέρας του για συνταγές όπως το τσουρέκι, ή τα σουτζουκάκια.

«Είχα 7.000 followers μέσα σε δύο ώρες», λέει, με το κανάλι να αριθμεί τελικά περισσότερους από 10.000 συνδρομητές.

«Ήθελα να κάνω αυτό το βιβλίο όσο εκείνη ήταν ακόμα ζωντανή- σκέφτηκα να έχουμε ένα κανάλι στο YouTube όπου θα μαγειρεύαμε τις συνταγές και θα κάναμε μια περιοδεία για το βιβλίο μαζί. Αφού πέθανε, έγινε πλέον αποστολή μου να διατηρήσω τις συνταγές για την ανιψιά και τον ανιψιό μου» είπε.

Οι συνταγές της Τζούλια γιορτάζονταν στην ευρύτερη οικογένειά της, όπου αναγνωριζόταν ευρέως ως η καλύτερη μαγείρισσα και ήταν σθεναρά αποφασισμένη να κληροδοτήσει την προγονική τους διατροφική κουλτούρα στις μελλοντικές γενιές.

Καθισμένοι στο ραφτάδικο του Μανχάταν που ανήκει στον αδελφό του, τον Mάριο, ο Τζον και οι γιοί του αναπολούν με αγάπη τα πιάτα της Τζούλιας, όπως το ψητό χταπόδι και τη σούπα με φακές, και μιλάνε δυνατά για το πώς θα μαγείρευε οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

«Έφερνε πατάτες από το σπίτι της, της έβαζε μέσα στην τσάντα Louis Vuitton, και μετά τις έβγαζε στο σπίτι του αδελφού μου, του Δημήτρη, και τηγάνιζε πατάτες για τα εγγόνια της», λέει ο Γκας. Ο Mάριο, ο μεγαλύτερος αδελφός, προσθέτει: «Το ξεκίνησε αυτό επειδή το ήξερε ότι οι τηγανητές πατάτες ήταν ο μόνος τρόπος για να σε κάνει να φας φαγητό που δεν σου άρεσε».

Η κοινότητα του στο Instagram βοήθησε τον Γκας να «αποκωδικοποιήσει» τις μεθόδους και τα συστατικά της μητέρας του, μαζί με τη βοήθεια μιας θείας και των αδελφών του.

Οι 75 συνταγές συνοδεύονται από ιστορίες για την Τζούλια, που είναι αστείες, τρυφερές, κουβαλούν μια θλίψη, αλλά είναι και προοδευτικές.

#greektiktok #greekcomedy ♬ original sound – Gus Constantellis @constantlygus I am so, so sorry to say that my mom suffered a stroke due to a brain aneurysm while on vacation in Greece and unfortunately will not recover. We spent 4 days in Crete with her and we were supposed to meet in Athens for the last few days of our vacation. I cannot express how grateful I am to all of you who embraced her and loved her just as much as I did. I built a shrine to her on my social media and will continue to do so. It’s so funny: She hated when I started filming her at first but when she started seeing her impact, she loved it so much. Making these videos was a way of getting to know her beyond the roles that society put her in. I hope that I was able to give her a voice that she never had and I am so happy you were all here to listen. I just know she’ll be smoking a pack up there. We lost a legend. #greekmom

Πλέον ο Γκας έκλεισε συμφωνία με εκδοτικό οίκο και θα διατηρήσει τις συνταγές της μητέρας του σε έντυπη μορφή. Ο ίδιος φαντάζεται έναν κωδικό QR σε κάθε σελίδα του βιβλίου, που θα εκδοθεί το 2026, ο οποίος θα συνδέεται με ένα από τα βίντεό του, λέγοντας: «Δεν είμαι σεφ, είμαι δημιουργός περιεχομένου – αλλά το κοινό μου είναι νέο και θέλει να μάθει να μαγειρεύει».

Όπως λέει στην Washington Post, τα βίντεο και το επερχόμενο βιβλίο χρησιμεύουν, κατά μία έννοια, για να κρατήσουν την Τζούλια ζωντανή, καθώς η ανθεκτικότητα και η αποφασιστικότητά της μεταφράζονται σε πιατέλες γεμάτες με ψητό αρνί και κολοκυθοκεφτέδες.

«Έφτιαξα έναν βωμό για τη μητέρα μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», λέει o Γκας για ό,τι έχτισε online για και μαζί με την Τζούλια στο TikTok και στη συνέχεια στο Instagram. «Όταν πέθανε, αυτός ο βωμός έγινε ναός. Αισθάνομαι καλά που το κάνω αυτό, αλλά ποτέ δεν θα αντικαταστήσει τη μαμά μου».