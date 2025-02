Ανησυχία για τους δασμούς Τραμπ και τον αντίκτυπο στον πληθωρισμό

Να δουν τον πληθωρισμό να υποχωρεί περαιτέρω προτού μειώσουν τα επιτόκια συμφώνησαν τα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς στην τελευταία συνεδρίαση της Fed, όπως έδειξαν τα πρακτικά. Τα μέλη εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον αντίκτυπο των δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην καταπολέμηση των πληθωριστικών πιέσεων, με τις επιχειρήσεις να λένε στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ότι γενικά αναμένουν να αυξήσουν τις τιμές για να περάσουν το κόστος των εισαγωγικών δασμών.

«Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομία θα παραμείνει κοντά στο ανώτατο όριο απασχόλησης, θα ήθελαν να δουν περαιτέρω πρόοδο στον πληθωρισμό προτού προβούν σε πρόσθετες προσαρμογές στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων» αναφέρει η ανακοίνωση των πρακτικών. Πολλοί συμμετέχοντες σημείωσαν ότι η επιτροπή θα μπορούσε να διατηρήσει το επιτόκιο πολιτικής σε περιοριστικό επίπεδο εάν η οικονομία παρέμενε ισχυρή και ο πληθωρισμός σε υψηλά επίπεδα».

Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση της Federal Reserve στις 28-29 Ιανουαρίου «επισήμαναν γενικά τους ανοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές του πληθωρισμού» και όχι τους κινδύνους για την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη. «Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις πιθανές επιπτώσεις πιθανών αλλαγών στην εμπορική και μεταναστευτική πολιτική, στο ενδεχόμενο γεωπολιτικών εξελίξεων που θα διαταράξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού ή στις ισχυρότερες από τις αναμενόμενες δαπάνες των νοικοκυριών».

Ενώ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι πιέσεις στις τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται, «άλλοι παράγοντες αναφέρθηκαν ως παράγοντες που έχουν τη δυνατότητα να παρεμποδίσουν τη διαδικασία αποπληθωρισμού», αναφέρεται στα πρακτικά, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι «οι επιχειρηματικές επαφές σε αρκετές περιφέρειες της (Fed) είχαν επισημάνει ότι οι επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν να μετακυλήσουν στους καταναλωτές το υψηλότερο κόστος εισροών που προκύπτει από ενδεχόμενους δασμούς».

We have posted the minutes from the #FOMC meeting held January 28-29, 2025: https://t.co/JFWEPe5IBF

— Federal Reserve (@federalreserve) February 19, 2025