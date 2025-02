Ατυχήματα, αυτοκτονίες, καταχρήσεις: Η κατάρα του Superman ακόμα τρομάζει το Χόλιγουντ

Ήταν στα τέλη του Ιανουαρίου όταν έγινε γνωστό ότι ο Τομ Γουέλινγκ συνελήφθει να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι για ποιον μιλάμε, δεν σε αδικούμε – εδώ και πολλά χρόνια ο 47χρονος ηθοποιός έχει να μας απασχολήσει. Ωστόσο στις αρχές των zeros ήταν μεγάλο αστέρι – υποδύθηκε τον νεαρό Superman στην επιτυχημένη σειρά «Smallville».

Ο Τομ Γουέλινγκ, κάπως έτσι έβαλε το όνομά του στη λίστα εκείνη με τους ηθοποιούς που τους έχει χτυπήσει η «κατάρα του Superman». Όχι φυσικά επειδή συνελήφθει under the influence -αυτό είναι κάτι συνηθισμένο στο Χόλιγουντ- αλλά επειδή είδε την καριέρα του να παίρνει την κάτω βόλτα με το που έπεσαν οι τίτλοι τέλους της σειράς το 2011.

Εδώ και περίπου 14 χρόνια ο κατά τα άλλα συμπαθής ηθοποιός είδε τις μετοχές του στη βιομηχανία του θεάματος να παίρνουν την κάτω βόλτα, αδυνατώντας να ξεφύγει από τη σκιά του υπερήρωα που υποδύθηκε στο ξεκίνημα της καριέρας του. Όπως τόσοι άλλοι ηθοποιοί πριν από αυτόν που τόλμησαν να φορέσουν τη στολή με το «S» στο στέρνο τους.

Η αρχή είχε γίνει τη μακρινή δεκαετία του ’40. Ο πρώτος που υποδύθηκε τον ήρωα της DC Comics ήταν ο Κερκ Άλιν στο ομώνυμο φιλμ του 1948, προτού ακολουθήσει το sequel δύο χρόνια μετά με τίτλο «Atom Man vs. Superman». Ωστόσο ο Άλιν θέλησε να αποβάλλει από πάνω του την ταμπέλα του γνωστού υπερήρωα με άλλους ρόλους – ωστόσο, κανείς δεν το ήθελε αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν μετά από αυτό να περιοριστεί σε μικρούς ρόλους και διαφημίσεις, βλέποντας την καριέρα του να παίρνει την κάτω βόλτα.

Αντίστοιχη ήταν και μοίρα του Τζορτζ Ριβς ο οποίος έπαιξε τον υπερήρωα στο φιλμ «Superman and the Mole-Men» , αλλά και στην τηλεοπτική σειρά «Adventures of Superman». Ο κόσμος τον είχε συνδέσει τόσο με τον ήρωα που δεν του έκαναν προτάσεις για άλλους ρόλους – το 1959, σε ηλικία 45 ετών και λίγες ημέρες προτού παντρευτεί, έβαλε τέλος στη ζωή του με ένα πιστόλι.

Μάλιστα, η αυτοκτονία του Τζορτζ Ριβς (αν και κάποιοι επιμένουν ότι ήταν δολοφονία, καθώς είχε παράνομη σχέση με τη γυναίκα ενός από τα «κεφάλια» της MGM) ήταν αυτή που «γέννησε» τον μύθο της κατάρας του Superman.

Έπρεπε να περάσουν περισσότερα από 25 χρόνια ώστε ο «άνθρωπος από ατσάλι» να επιστρέψει στις σκοτεινές αίθουσες. Αυτό έγινε το 1978 όταν ο Κρίστοφερ Ριβ έγινε Superman και έδωσε μια νέα πνοή στον υπερήρωα της DC Comics. Μετά την original ταινία, ακολούθησαν άλλα τέσσερα φιλμ, που μετέτρεψαν τον Αμερικανό ηθοποιό σε σούπερ σταρ του Χόλιγουντ.

Στις 27 Μαΐου 1995, ο Κρίστοφερ Ριβ θα πέσει από το άλογό του κάνοντας ιππασία και θα μείνει παράλυτος από το κεφάλι και κάτω. Για τη δύναμη ζωής που έκρυβε μέσα του έχουν γραφτεί πολλά, ωστόσο εννέα χρόνια μετά θα αφήσει την τελευταία του πνοή – λίγες ημέρες προτού κλείσει το 52ο έτος της ηλικίας του.

Ο Κρίστοφερ Ριβ δεν ήταν ο μοναδικός άτυχος της κινηματογραφικής επιστροφής του υπεήρωα στις μεγάλες οθόνες. Χειρότερη ήταν η μοίρα του Λι Κουίγκλι, που υποδύθηκε το νήπιο Superman στην ταινία του 1978. Ο νεαρός, που προερχόταν από ένα ασταθές σπίτι, πέθανε σε ηλικία 14 ετών από κατάχρηση ναρκωτικών.

Δραματική ήταν και η ζωή της Μάργκο Κίντερ – ή αλλιώς η Λόις Λέιν στις ταινίες με τον Κρίστοφερ Ριβ. Η αγαπημένη ηθοποιός, που είχε διαγνωστή με διπολική διαταραχή, εξαφανίστηκε από το σπίτι της το 1996 και βρέθηκε από την αστυνομία μετά από αρκετές ημέρες στους δρόμους σε παραλυματική κατάσταση. Το 2018 «έφυγε» από τη ζωή μετά από έναν συνδυασμό ναρκωτικών και αλκοόλ – ο ιατροδικαστής δήλωσε ότι ήταν αυτοκτονία.

Last but not least, η Άλισον Μακ. Η 42χρονη ηθοποιός που υποδύθηκε την Κλόε Σάλιβαν στη σειρά «Smallville» συνελήφθει το 2018 για την εμπλοκή της σε κύκλωμα διακίνησης γυναίκών – το 2021 καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση.