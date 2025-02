Μια influencer υποστηρίζει ότι πριν από πέντε μήνες γέννησε το παιδί του Έλον Μασκ.

Η 31χρονη Ashley St. Clair ανακοίνωσε μέσω X πως εκείνη και ο δισεκατομμυριούχος απέκτησαν ένα μωρό.

«Πριν από πέντε μήνες, έφερα ένα νέο μωρό στον κόσμο. Ο Έλον Μασκ είναι ο πατέρας», ανέφερε στην ανάρτησή της, την οποία συνόδευε με την εξής λεζάντα: «Alea lacta est», που σημαίνει «ο κύβος ερρίφθη».

Παράλληλα, ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή. «Δεν το είχα αποκαλύψει προηγουμένως για να προστατεύσω την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια του παιδιού μας, αλλά τις τελευταίες ημέρες είναι σαφές ότι τα σκανδαλοθηρικά μέσα σκοπεύουν να το κάνουν, ανεξάρτητα από τη ζημιά που θα προκαλέσουν», έγραψε η St. Clair.

Και πρόσθεσε: «Σκοπεύω να επιτρέψω στο παιδί μας να μεγαλώσει σε ένα φυσιολογικό και ασφαλές περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, ζητώ από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή του παιδιού μας και να μην γράφουν για το θέμα».

Ο Μασκ δεν έχει σχολιάσει το θέμα ενώ η St. Clair δήλωσε πως θα αποσυρθεί προσωρινά από τα social media.

«Ειλικρινά, εκτιμώ τα καλά σας λόγια. Μακάρι να μην αισθανόμουν την ανάγκη να κάνω μια δήλωση. Οι δημοσιογράφοι δεν θα πρέπει να ασχολούνται με τα παιδιά. Θα αφοσιωθώ στην οικογένειά μου και θα αποσυνδεθώ για λίγο», ανέφερε.

Εάν η είδηση επιβεβαιωθεί, αυτό θα είναι το 13ο παιδί του Έλον Μασκ από τέσσερις διαφορετικές γυναίκες.

Τον Ιούνιο του 2024 ο Έλον Μασκ απέκτησε το 12ο παιδί του, με μία από τις τρεις συντρόφους που έχει συνδεθεί. «Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, απέκτησε τρίτο παιδί με το στέλεχος της Neuralink, την Σάιβον Ζίλις», σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Με την Σάιβον Ζίλις είχαν ήδη και δίδυμα μωρά.

Μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, ο Μασκ έχει αποκτήσει έξι παιδιά, τρία με την Σάιβον Ζίλις και τρία με την μουσικό Γκράιμς.

Elon Musk quietly welcomed his reportedly 12th child, his third with Neuralink’s Shivon Zilis, earlier this year.#feedmile #ElonMusk #Musk #newborn #child #ShivonZilis #neuralink pic.twitter.com/F1WlKrnb9l

— Feedmile (@feedmileapp) June 25, 2024