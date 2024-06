Ελον Μασκ: Αυτές είναι οι τρεις γυναίκες με τις οποίες απέκτησε 12 παιδιά

Eίναι γνωστή η εμμονή που έχει πάθει τελευταία ο Elon Musk με την υπογεννητικότητα. Αν και τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν ότι, παρά την πτώση των ρυθμών ανάπτυξης, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα συνεχίσει να ανθεί και θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του αιώνα, ο Musk θεωρεί την υπογεννητικότητα ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που οφείλει να αντιμετωπίσει ο κόσμος.

Κάπως έτσι ο ίδιος επιβεβαίωσε πως έχει αποκτήσει το 12ο παιδί του.

