«Έμοιαζε αλλά δεν ήταν volcanic tremor» - Τι λέει ο Βασίλης Καραστάθης για τη βοή στη Σαντορίνη

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, για τον παράξενο θόρυβο που ακούστηκε το βράδυ της Παρασκευής και ανησύχησε τους κατοίκους στις Κυκλάδες, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Σαντορίνη, Αμοργό, Ίο και Ανάφη.

Για το θέμα της βοής είχε κάνει λόγο το Ευρωμεσογειακό Κέντρο με σχετική ανάρτησή του χθες το βράδυ, την οποία σχολίασε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, αλλά και το Forecast Weather Greece αναφέροντας ότι τα δεδομένα δείχνουν αρμονικές δονήσεις (harmonic tremors), ένα φαινόμενο που συνδέεται με την κίνηση μάγματος σε ρηχά βάθη.

Μιλώντας στο Action24 για το παράξενο φαινόμενο, o κ. Καραστάθης σημειώνει ότι «το βλέπαμε σε πραγματικό χρόνο, τις κυματομορφές και όλα, διότι εκείνη την ώρα είχαμε σύσκεψη. Κακώς φοβήθηκαν κάποιοι. Το αναλύσαμε και καταλήξαμε στο ότι ήταν πολλοί μικροί σεισμοί από την περιοχή που είναι δραστηριοποιημένη».

Ακολούθως, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου εξηγεί ότι από αυτή τη σεισμική δραστηριότητα με τους πολλούς κοντινούς σεισμούς δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι υπήρχε ένα είδος θορύβου ηφαιστειακής δραστηριότητας, ενός αρμονικού θορύβου που έχει να κάνει με το ηφαίστειο.

«To volcanic tremor, όπως ονομάζεται διεθνώς, είναι ένα σήμα πολύ χαμηλής συχνότητας που εμφανίζεται στην ηφαιστειακή δραστηριότητα, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν τέτοιο. Έμοιαζε αλλά τελικά ήταν μια πολύ μεγάλη πυκνή σειρά μικρών σεισμών» συνεχίζει ο κ. Καραστάθης.

Στη συνέχεια ο ίδιος τόνισε ότι λόγω της παρατεταμένης σεισμικής δραστηριότητας στις Κυκλάδες, «υπάρχει μια τεταμένη προσοχή, όλοι κοιτάζουμε όσα συμβαίνουν, τις μετατοπήσεις, τις παραμορφώσεις στο νησί, τα πάντα. Όλα αυτά συναξιολογούνται. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε κάθε τι. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτές οι τεκτονικές δομές που ενεργοποιήθηκαν κατά πάσα πιθανότητα συνδέονται με την άνοδο του μάγματος, με τη διείσδυση ρευστών κ.λπ. και γι’ αυτό είχαμε αυτή τη σμηνοσειρά».

It is confirmed. There is a more or less continuous tremor in the area of #Santorini. It seems that nothing can be seen (but it is night time) but that some noise can be heard. We do not know for sure what is going on https://t.co/ucIfgqPTU4

— EMSC (@LastQuake) February 14, 2025