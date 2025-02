Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο: Πιθανή ηφαιστειακή διέγερση στη Σαντορίνη

Η Σαντορίνη παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες αυξημένη σεισμική δραστηριότητα, με καταγραφή αρμονικών δονήσεων που υποδεικνύουν πιθανή ηφαιστειακή διέγερση, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο (EMSC).

Αυτές οι δονήσεις ενδέχεται να οφείλονται στην κίνηση μαγματικών ρευστών στον σεισμογόνο χώρο της Ανύδρου.

It is confirmed. There is a more or less continuous tremor in the area of #Santorini. It seems that nothing can be seen (but it is night time) but that some noise can be heard. We do not know for sure what is going on https://t.co/ucIfgqPTU4

— EMSC (@LastQuake) February 14, 2025