Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στις Κυκλάδες, μετά από ένα σχετικά ήρεμο βράδυ, όπου οι σεισμικές δονήσεις παρέμειναν όχι ιδιαίτερα ισχυρές.

Εντούτοις, ανησυχία επικρατεί στους κατοίκους των Κυκλάδων, καθώς ένας παράξενος θόρυβος ακούγεται, για τον οποίο δεν διαθέτουν εξήγηση.

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε πλέον και η Ίος, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας, ενώ στην Αμοργό, καταγράφηκαν κατολισθήσεις, με τον Δήμο να τοποθετεί ειδική σήμανση για τη διέλευση των οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, η σεισμική δόνηση των 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στα 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 11,5 χιλιόμετρα και ο σεισμός σημειώθηκε στις 5:37.

Ανησυχία προκαλεί ανάρτηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμικού Κέντρου σχετικά με τις συνεχείς δονήσεις, αλλά και τον ανεξήγητο ήχο που ακούγεται, λέγοντας ότι: «Επιβεβαιώθηκε. Υπάρχει μια λιγότερο ή περισσότερο συνεχής δόνηση στην περιοχή της Σαντορίνης. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να φανεί κάτι (αλλά είναι νύχτα) μόνο ότι ακούγεται κάποιος θόρυβος. Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι συμβαίνει».

It is confirmed. There is a more or less continuous tremor in the area of #Santorini. It seems that nothing can be seen (but it is night time) but that some noise can be heard. We do not know for sure what is going on https://t.co/ucIfgqPTU4

— EMSC (@LastQuake) February 14, 2025