Ζούκερμπεγκ, Σπίλμπεργκ, Πόρτμαν και άλλοι διάσημοι επιτίθενται στον Kάνιε Γουέστ. Είναι ψέμα

Στο viral βίντεο Εβραίοι και ισχυροί του Χόλιγουντ όπως οι Ντέιβιντ Σουίμερ, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τζέρι Σάινφλεντ, Άνταμ Σάντλερ και Σκάρλετ Γιόχανσον μιλάνε κατά του αντισημιτισμού του Κάνιε Γουέστ φορώντας ένα μπλουζάκι με πολύ ξεκάθαρο μήνυμα.

Το βίντεο διαμαρτυρίας δημιουργήθηκε με χρήση AI. Ο δημιουργός του βίντεο είναι άγνωστος και προφανώς δεν πήρε άδεια από καμία από τις διασημότητες να χρησιμοποιήσει την εικόνα τους.

Το βίντεο καταγράφει το αντισημιτικό παραλήρημα του Κάνιε Γουέστ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την πώληση ενός tee shirt στον ιστότοπό του που έφερε το σύμβολο της σβάστικα που διαφημίστηκε στο πρόσφατο Super Bowl. Το βίντεο ολοκληρώνεται με τις ατάκες «Enough is Enough» και «English the Fight Against Antisemitism».

Love this kayne west is getting it with the finger 🖕🏼 pic.twitter.com/DpxBp7xKiw — Eye On Antisemitism (@AntisemitismEye) February 11, 2025

Σε δήλωσή της στο People, η Γιόχανσον επιτέθηκε στο deepfake βίντεο, ανεξάρτητα από τις προθέσεις του.

«Το έμαθα από μέλη της οικογένειας μου και φίλους. Είμαι μια Εβραία που δεν έχει καμία ανοχή στον αντισημιτισμό ή τη ρητορική μίσους κανενός είδους. Αλλά πιστεύω επίσης ακράδαντα ότι η δυνατότητα για ρητορική μίσους πολλαπλασιάζεται με τη τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι μια πολύ μεγαλύτερη απειλή από οτιδήποτε και οποιονδήποτε. Πρέπει να καταγγείλουμε την κακή χρήση της A.I., ανεξάρτητα από τα μηνύματά της, διαφορετικά κινδυνεύουμε να χάσουμε τον έλεγχο της πραγματικότητας».

«Ο Κάνιε Γουέστ είναι τέρας»

Αυτό δεν σημαίνει ότι κανένας από τους ηθοποιούς στο βίντεο δεν διαμαρτυρήθηκε για την πρόσφατη δραστηριότητα του Γουέστ.

Η ηθοποιός Isla Fisher που εμφανίζεται στο βίντεο είχε καλέσει τους followers της στο Instagram να μποϊκοτάρουν τον Κάνιε.

«Γεια σας φίλοι, μπορείτε να κάνετε unfollow τον Kάνιε; Γνωρίζατε ότι αυτό είναι το μόνο πράγμα προς πώληση στον ιστότοπό του μετά την τοποθέτηση μιας διαφήμισης για το Super Bowl; Να πάει να γ8μηθ3ι αυτό το τέρας μια και καλή. Καμία ανοχή σε αυτό το σκ@τό». »

Ο Σουίμερ επίσης ζήτησε από το αφεντικό του X, Έλον Μασκ, να αφαιρέσει τον λογαριασμό του ράπερ.

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε έναν διαταραγμένο μεγαλομανή να εκτοξεύει χολή γεμάτη μίσος, αδαή…αλλά ΜΠΟΡΟΥΜΕ να σταματήσουμε να του δίνουμε μεγάφωνο, κύριε Μασκ. Ο Kάνιε Γουέστ έχει 32,7 εκατομμύρια ακόλουθους στην πλατφόρμα σας, X. Αυτός είναι διπλάσιος αριθμός ανθρώπων από τον αριθμό των Εβραίων που υπάρχουν. Η αρρωστημένη ρητορική μίσους του οδηγεί σε βία κατά των Εβραίων στην ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ».

Το βράδυ της Κυριακής, ο Yeezy αγόρασε χρόνο διαφήμισης Super Bowl σε ορισμένες τοπικές αγορές.

Η ιδιότυπη διαφήμιση έδειχνε τον Γουέστ στην καρέκλα του οδοντιάτρου του να δείχνει τα δόντια του με επικάλυψη με διαμάντια.

«Ξόδεψα το μπάτζετ για τη διαφήμιση σε αυτά τα νέα δόντια», είπε. «Για άλλη μια φορά έπρεπε να τραβήξω το βίντεο αυτό στο iPhone. Εμ, πηγαίνετε στο Yeezy.com».

Ο ιστότοπος είχε προς πώληση μόλις ένα αντικείμενο. Ένα λευκό μπλουζάκι των $20 με μια μαύρη σβάστικα. Μετά το κλιπ στο SB, ο Ράπερ έκανε αναρτήσεις στο Χ δηλώνοντας την αγάπη του για τον Χίτλερ και αποκαλούσε τον εαυτό του Ναζί.

Την Τρίτη, ο λογαριασμός X του West απενεργοποιήθηκε: «Αποσυνδέομαι από το Twitter (τώρα X). Εκτιμώ τον Έλον που μου επέτρεψε να ξεδώσω. Ήταν πολύ καθαρτικό».

Λίγο μετά το Shopify έκλεισε τον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου της μάρκας West, λέγοντας στο Hollywood Reporter ότι το Yeezy.com παραβίασε την πολιτική της πλατφόρμας. «

Η Anti-Defamation League εξέδωσε επίσης μια δήλωση σχετικά με τα tweets του West. «Σαν να χρειαζόμασταν περαιτέρω αποδείξεις για τον αντισημιτισμό του Κάνιε, επέλεξε να βάλει ένα μόνο αντικείμενο προς πώληση στον ιστότοπό του – ένα μπλουζάκι διακοσμημένο με μια σβάστικα».

«Η σβάστικα είναι το σύμβολο που υιοθετήθηκε από τον Χίτλερ ως το κύριο έμβλημα των Ναζί. Ενίσχυσε τους οπαδούς του τον 20ο αιώνα και συνεχίζει να απειλεί και να φοβίζει όσους στοχοποιούνται από τον αντισημιτισμό και την λευκή υπεροχή. Αν αυτό δεν ήταν αρκετό, το μπλουζάκι φέρει την ετικέτα στον ιστότοπο του Κάνιε ως HH-01 που είναι ο κωδικός του Χάιλ Χίτλερ. Ο Κάνιε ανέβαζε ασταμάτητα στο Twitter τον βδελυρό αντισημιτισμό από την περασμένη εβδομάδα. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τέτοιου είδους συμπεριφορά. Ακόμη χειρότερα, ο Kanye διαφήμισε τον ιστότοπό του κατά τη διάρκεια του Super Bowl, ενισχύοντάς τον πέρα ​​από το ήδη τεράστιο κοινό του στα social media».

Μετά την πρόσφατη συμπεριφορά του, ο ατζέντης του Κάνιε Γουέστ διέκοψε τη συνεργασία μαζί του.