Τι αφορούν οι κυρώσεις Τραμπ εναντίον μελών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή κυρώσεων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), σε απάντηση στο ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Μάιο του 2024 για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως μεταφέρει το Reuters.

Το διάταγμα αποκαλύπτει οικονομικές κυρώσεις και περιορισμούς στη χορήγηση βίζας κατά των αξιωματούχων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (και των μελών των οικογενειών τους) «που υποστηρίζουν τις έρευνες του ΔΠΔ κατά πολιτών και συμμάχων των ΗΠΑ».

Το ΔΠΔ είναι ένας ανεξάρτητος, διεθνής οργανισμός, με έδρα τη Χάγη, στην Ολλανδία, και ιδρύθηκε βάσει του Καταστατικού της Ρώμης, μιας διεθνούς συνθήκης που τέθηκε σε ισχύ το 2002. Το δικαστήριο εποπτεύει παγκόσμια ζητήματα, όπως η γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου.

Ο Λευκός Οίκος ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία του ΔΠΔ, επειδή το δικαστήριο αποτελεί απειλή για την αμερικανική κυριαρχία και τη συνταγματική προστασία. Επιπλέον, ο Λευκός Οίκος έχει κατηγορήσει το ΔΠΔ για πολιτικοποίηση και δήλωσε ότι το ΔΠΔ έχει στοχοποιήσει το Ισραήλ χωρίς να θέτει καθεστώτα όπως το Ιράν στα ίδια πρότυπα.

Today I met with Judge Tomoko Akane, president of the International Criminal Court.

The ICC plays an essential role in delivering justice to the victims of some of the world’s most horrific crimes.

Independence and impartiality are crucial characteristics of the Court’s… pic.twitter.com/sfsRPdJT4q

— António Costa (@eucopresident) February 6, 2025