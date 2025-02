Δριμεία επίθεση εναντίον των ΗΠΑ για την συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου

Η Διεθνής Αμνηστία επέκρινε την Τρίτη τις ΗΠΑ για τη φιλοξενία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε σχέση με τον γενοκτονικό πόλεμο του στρατού του στη Γάζα.

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν περιφρόνησε κάθε προσπάθεια για διεθνή δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη. Τώρα, μη συλλαμβάνοντας τον Νετανιάχου ή μη υποβάλλοντάς τον σε αμερικανικές έρευνες, ο πρόεδρος Τραμπ διπλασιάζει τις προσπάθειές του, καλωσορίζοντάς τον ως τον πρώτο ξένο ηγέτη που επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο από την ορκωμοσία του», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της στο Χ.

Η πρώτη φάση έξι εβδομάδων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός τέθηκε σε ισχύ στη Γάζα στις 19 Ιανουαρίου, σταματώντας τον πόλεμο που σκότωσε περισσότερους από 47.500 ανθρώπους και άφησε τον θύλακα σε ερείπια.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε τον περασμένο Νοέμβριο εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας του Γιοάβ Γκαλάντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και εναντίον του Μοχάμεντ Ντέιφ, ο οποίος όμως έχει ανακηρυχθεί νεκρός.

By welcoming Israeli PM Netanyahu, wanted by the ICC to face charges of war crimes and crimes against humanity, the United States is showing contempt for international justice.

— Amnesty International (@amnesty) February 4, 2025