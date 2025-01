Πάνω από μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν επιστρέψει στη βόρεια Γάζα μέσα σε 72 ώρες

Με βάση νεότερη ενημέρωση του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, πάνω από μισό εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι έχουν επιστρέψει στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας μέσω των οδών αλ-Ρασίντ και Σαλάχ αλ-Ντιν τις τελευταίες 72 ώρες.

«Αυτό έρχεται μετά από 470 ημέρες αναγκαστικού εκτοπισμού από την έναρξη της γενοκτονίας που διαπράττει ο ισραηλινός στρατός κατοχής στη Λωρίδα της Γάζας», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ανταποκριτές του Al Jazeera, ορισμένοι από αυτούς που επιστρέφουν στον βορρά, γυρνούν πίσω, προς την κεντρική Γάζα, καθώς η κατάσταση στα βόρεια είναι απελπιστική. Δεν υπάρχουν νερό, φαγητό, καταφύγια ή εγκαταστάσεις υγείας.

A Palestinian family documents the restoration and repair of what remains of their home, which was destroyed due to the Israeli genocide campaign in the northern Gaza Strip. pic.twitter.com/laqbGFmXlT

