Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στην πρότασή του οι Παλαιστίνιοι της Γάζας να φύγουν από τη Λωρίδα και κάλεσε ξανά την Αίγυπτο και την Ιορδανία να τους πάρουν στα εδάφη τους, αν και οι δύο χώρες έχουν ταχθεί ενάντια στον εκτοπισμό των κατοίκων του πολύπαθου θύλακα.

Το CNN, σε ανάλυσή του, γράφει ότι οι αντίπαλοι του Αμερικανού προέδρου καταδικάζουν την πρότασή του, κάνουν λόγο για εθνοκάθαρση και προειδοποιούν για περιφερειακό χάος στη Μέση Ανατολή.

Το αμερικάνικο μέσο σημειώνει ότι η πρόταση Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με όσα υποστήριζε η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν που είχε ταχθεί ενάντια στον βίαιο εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Επίσης, η πρόταση του Αμερικανού προέδρου, λέει το CNN, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια μετατόπιση στην πάγια θέση των ΗΠΑ ότι η Γάζα θα πρέπει να είναι τμήμα ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Επιπλέον, ο Τραμπ με αυτή την τοποθέτηση έρχεται να ευθυγραμμιστεί με τους πιο σκληρούς ακροδεξιούς του Ισραήλ που υποστηρίζουν τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από την περιοχή για να δημιουργηθεί χώρους για Εβραίους εποίκους.

Όπως ήταν αναμενόμενο, την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό οι ακροδεξιοί Μπεζαλέλ Σμότριχ, υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, και Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, μέχρι πρόσφατα υπουργός Εθνικής Ασφάλειας (σ.σ. παραιτήθηκε γιατί διαφώνησε με την εκεχειρία στη Γάζα).

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Israel’s far-right minister Bezalel Smotrich has praised President Trump’s proposal to clear Gaza’s Palestinians out and move them to Jordan and Egypt and is working to turn it into an “operational plan”, reports The Times of Israel.

🔴 LIVE updates: https://t.co/Tbpkna8AUe pic.twitter.com/IFzl8pJWs6

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 27, 2025