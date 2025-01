Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ξανά τους Παλαιστίνιους να φύγουν από τη Γάζα και είπε ότι θεωρεί ότι τόσο η Αίγυπτος όσο και η Ιορδανία θα συμφωνήσουν με το αίτημα να πάρουν τους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με το αμερικάνικο σάιτ Axios, ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές σχετικά με το μέλλον της Γάζας και τον πληθυσμό της ενώ μιλούσε με δημοσιογράφους στο αεροπλάνο του τη Δευτέρα το βράδυ.

«Θέλω να ζουν σε ένα μέρος χωρίς βία. Η Γάζα έχει υπάρξει κόλαση για τόσο πολλά χρόνια. Μπορούν να ζήσουν σε καλύτερες και περισσότερο άνετες περιοχές», φαίνεται να είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είχε μιλήσει με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι για τη μετακίνηση των Παλαιστινίων από τη Γάζα προς την Αίγυπτο.

«Τον έχω βοηθήσει πολύ (σ.σ. τον Αλ Σίσι) και ελπίζω ότι θα μας βοηθήσει. Νομίζω ότι θα το κάνει (σ.σ. να πάρει τους Παλαιστίνιους) και το ίδιο θα κάνει και ο βασιλιάς της Ιορδανίας», είπε ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας.

Η Αίγυπτος και η Ιορδανία έχουν εκδώσει επίσημες ανακοινώσεις απορρίπτοντας τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη γη τους μετά την πρώτη φορά που ο Τραμπ έκανε σχετική δήλωση.

Όταν ρωτήθηκε αν οι δηλώσεις του σχετικά με τη Γάζα δείχνουν ότι δεν πιστεύει στη λύση των δύο κρατών, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα συζητήσει γι’ αυτό με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό όταν θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον «στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».

Netanyahu is reportedly set to meet with Trump at the White House next week, marking the first visit by a foreign leader since Trump took office pic.twitter.com/JarfYM7VSN

— Global Nexus (@NexusGlobal01) January 28, 2025