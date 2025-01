Οι IDF ζητούν οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι να μη χρησιμοποιούν «μη εγκεκριμένες οδούς» προς τη βόρεια Γάζα

Σε ανακοίνωσή του στο Χ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF), Αβιχάι Αντράεε ζητά από τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους που επιστρέφουν για δεύτερη ημέρα στη βόρεια Γάζα να μη χρησιμοποιούν «μη εγκεκριμένες» οδούς.

Όποιος ταξιδεύει με αυτοκίνητο πρέπει να υποβάλλεται σε έλεγχο και να χρησιμοποιεί αποκλειστικά την οδό Σαλάχ αλ-Ντιν.

«Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των αγαπημένων σας προσώπων, παρακαλούμε να τηρείτε τις οδηγίες», γράφει ο Αντράεε. «Οι απόπειρες να κινηθείτε βόρεια μέσω μη εγκεκριμένων διαδρομών θα σας θέσουν σε κίνδυνο», τονίζει.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Σύμφωνα με το Al Jazeera, oι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα πραγματοποιήσει επιθέσεις στην κεντρική Γάζα παρά την κατάπαυση του πυρός. Πρόσφατα σκοτώθηκε ένας άνδρας καθώς οι IDF βομβάρδισαν μπουλντόζα που προσπαθούσε να απομακρύνει ένα ακινητοποιημένο όχημα στη Νουσεϊράτ.

Μέλη της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου εντόπισαν δέκα σορούς το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχές ανάμεσα στις Μαντινάτ αζ-Ζάχρα και Νουέιρι Χιλ, κοντά στον Διάδρομο Νετζαρίμ, σύμφωνα με την οργάνωση αρωγής.

Από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στις 19 Ιανουαρίου, οι διασώστες βρίσκουν καθημερινά δεκάδες πτώματα θαμμένα κάτω από τα χαλάσματα. Η Πολιτική Προστασία της Γάζας λέει ότι χιλιάδες άλλοι μπορεί να αγνοούνται ακόμη.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

🚨Yesterday, teams from the Palestine Red Crescent Society recovered 10 decomposed bodies from various locations along Al-Rashid Street, spanning from Al-Nweiri Hill to Al-Zahra City.

📷Filmed by: Volunteer Mohammed Suleiman. #Gaza pic.twitter.com/jVPhT4k4uK

— PRCS (@PalestineRCS) January 28, 2025