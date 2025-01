Αποκαλύψεις από τον διαιτητή που μιλούσε χυδαία για τον Κλοπ για τα ναρκωτικά και τη σεξουαλικότητά του (vid)

Ο Άγγλος διαιτητής, Ντέιβιντ Κόουτ, έχει τεθεί σε προσωρινή διαθεσιμότητα μετά από υβριστικό βίντεο που είχε διαρρεύσει στα social media, εις βάρος του Γιούργκεν Κλοπ και της Λίβερπουλ, έδωσε αποκαλυπτική συνέντευξη στη Sun.

Μίλησε για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, την σεξουαλικότητά του και πως το βεβαρημένο πρόγραμμά του ως διαιτητής και προσωπικά προβλήματα τον επηρέασαν.

Παράλληλα, τόνισε πως δεν αναγνωρίζει τον εαυτό στο βίντεο που μιλά για τον Κλοπ, όπως και σε αυτό που χρησιμοποιεί ναρκωτικές ουσίες.

EXCL: Emotional David Coote bravely comes out as gay pic.twitter.com/bMEvawLJ7P

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 27, 2025