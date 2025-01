Παρά το γεγονός ότι η Χαμάς έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα στη Γάζα, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι έχει προσθέσει από 10.000 μέχρι και 15.000 μαχητές στις γραμμές της από το ξέσπασμα του πολέμου και μετά.

Το Reuters, που μεταδίδει το σχετικό ρεπορτάζ, επικαλείται δύο πηγές από το αμερικάνικο Κογκρέσο που ενημερώθηκαν από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και οι οποίες επισημαίνουν ότι η ένοπλη οργάνωση παραμένει μια διαρκής απειλή για το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των πηγών του πρακτορείου ειδήσεων, παρόμοιος αριθμός μαχητών της Χαμάς έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι τελευταίες επίσημες εκτιμήσεις των ΗΠΑ δεν έχουν γνωστοποιηθεί.

Οι πληροφορίες στις οποίες απέκτησαν πρόσβαση οι δύο πηγές του Reuters συμπεριλήφθηκαν σε μια σειρά ενημερώσεων από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατά τις τελευταίες εβδομάδες της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.

Οι δύο πηγές επισημαίνουν ότι η αν και η Χαμάς έχει στρατολογήσει με επιτυχία νέα μέλη, πολλά από αυτά είναι νεαρά και ανεκπαίδευτα και χρησιμοποιούνται για απλούς σκοπούς ασφαλείας.

Σήμερα Σάββατο 25 Ιανουαρίου θα γίνει η νέα ανταλλαγή ομήρων – κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ.

Η παλαιστινιακή οργάνωση θα απελευθερώσει τέσσερις γυναίκες στρατιώτες, ενώ το Τελ Αβίβ θα αφήσει ελεύθερους 200 Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Israel expects Hamas to start release of 4 female hostages in coming hourshttps://t.co/rxE92nl2CQ

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 25, 2025