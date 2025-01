UEFA: «Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί για τον θρυλικό Δομάζο»

Ο Μίμης Δομάζος «έφυγε» στα 83 του χρόνια και το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια ενός θρύλου. Με αφιέρωμα της η UEFA υπενθύμισε τα κατορθώματα του «Στρατηγού» και εξέφρασε τα συλλυπητήρια της για τον θάνατο του.

Ταυτόχρονα, τα συλλυπητήριά του, προς τους οικείους του αλλά και σε όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα, εξέφρασε και ο γενικός γραμματέας της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Θεόδωρος Θεοδωρίδης.

On behalf of European football, we are saddened to learn of the passing of Mimis Domazos.

A Panathinaikos legend and one of Greece’s greatest players, he won nine league titles and three Greek Cups, captaining his club to the 1971 European Cup final.

Rest in peace, Mimis.

— UEFA (@UEFA) January 24, 2025