«Η Τσέλσι προσεγγίζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για Γκαρνάτσο»

Η Τσέλσι σκοπεύει να κάνει ακριβές μεταγραφές και τον Γενάρη, με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο να «προσελκύει» την ομάδα του δυτικού Λονδίνου. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν κάποιες μέρες είχε δεχτεί τηλεφώνημα από τους ιθύνοντες των «μπλέ», ώστε να ρωτήσουν κάποιες λεπτομέρειες για τον παίκτη.

Πλέον η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, εν γνώσει των ποδοσφαιριστών, έχει ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τους «κόκκινους διάβολους» και σε κάποιες ημέρες θα γίνει πρόταση, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Η Νάπολι με τη σειρά της συνεχίζει να ενδιαφέρεται για τον Αργεντινό, παρόλο που η προσφορά της που έφτανε τα 50 εκατομμύρια απορρίφθηκε.

🚨🔵 Chelsea are set to approach Man United for Alejandro Garnacho, as expected.

Napoli remain keen but no agreement at €50m package, rejected by Man United; now also working on Adeyemi deal as revealed.

🇦🇷 Chelsea spoke to player’s camp and will now discuss with Man United. pic.twitter.com/rQz7HrDLvK

