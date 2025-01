Επίσκοπος Mαριάν Έντγκαρ Μπάντι: Η ζωή, το κήρυγμα και η βεντέτα της με τον Ντόναλντ Τραμπ που έφερε φωτιά

H επίσκοπος Mαριάν Έντγκαρ Μπάντι είναι το νέο κόκκινο πανί στην ατζέντα των MAGA και του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη viral και άμεση έκκληση της για ελεημοσύνη εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και τους μετανάστες.

Η Μπάντι στην εναρκτήρια προσευχή επιτέθηκε ανοιχτά στον Ντόναλντ Τραμπ που υπέγραψε μια σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων για θέματα ΛΟΑΤΚΙ και μετανάστευσης μέσα σε λίγες ώρες από την ορκωμοσία του ως πρόεδρος.

Μετά το κήρυγμα της ο Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφων το χαρακτήρισε «κακό».

«Ακροαριστερή και με μισεί»

Σήμερα, η δημοφιλία του λόγου της που προκάλεσε οργή σε οπαδούς του MAGA κινήματος που ζήτησαν την «παραδειγματική απέλαση της» είχε και απάντηση στα social media από τον 47ο πρόεδρο που έγραψε στο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social:

«Αυτή η ψευτοεπίσκοπος που μίλησε στην εθνική λειτουργία την Τρίτη το πρωί είναι μια σκληροπυρηνική της άκρας αριστεράς που μισεί τον Τραμπ. Ο τόνος της ήταν κακός, καθόλου πειστικός ή έξυπνος. Δεν ανέφερε τον μεγάλο αριθμό των παράνομων μεταναστών που έρχονται στη Χώρα μας και σκοτώνουν ανθρώπους. Πολλοί έχουν βγει από φυλακές και ψυχιατρικές κλινικές.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το κήρυγμα της Μπάντι «πολύ βαρετό και καθόλου εμπνευσμένο». «Δεν είναι πολύ καλή στη δουλειά της», σχολίασε, τονίζοντας ότι «οφείλει στην εκκλησία της και στο κοινό μια συγνώμη».

Ποιά είναι η Μαριάν Έντγκαρ Μπάντι;

Η Μπάντι γεννήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 1959, στο Νιου Τζέρσεϊ. Μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϋ και στο Κολοράντο και είναι η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε ως πνευματικός ηγέτης της Επισκοπικής Επισκοπής της Ουάσιγκτον και ηγείται της επισκοπής από το 2011.

Πριν μετακομίσει στην Ουάσιγκτον, πέρασε σχεδόν δύο δεκαετίες ως πρύτανης της Επισκοπικής Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη στη Μινεάπολη και μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ και το Κολοράντο.

Από το περασμένο καλοκαίρι η επισκοπή της, η οποία περιλαμβάνει τον Εθνικό Καθεδρικό Ναό, σχεδίαζε να φιλοξενήσει μια προσευχή την επόμενη ημέρα των εγκαινίων, ανεξάρτητα από το ποιος κέρδιζε την προεδρία. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, εκείνη σκόπευε να δώσει το κήρυγμα της, είχε ανακοινώσει σύμφωνα με τους NYT.

Παλιοί αντίπαλοι

Opinion | Bishop Budde: Trump’s Visit to St. John’s Church Outraged Me https://t.co/IP4I1wzmJx pic.twitter.com/w1FtL6JNZm — Dr. David L. Katz (@DrDavidKatz) June 6, 2020

Το 2020, η επίσκοπος Μπάντι υπέγραψε ένα άρθρο γνώμης στους The New York Times λέγοντας ότι ήταν «εξοργισμένη» και «τρομοκρατημένη» από τη χρήση της Βίβλου από τον κ. Τραμπ, την οποία κράτησε ψηλά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, μετά από τη χρήση δακρυγόνων από αστυνομικούς σε διαδηλωτές.

Στο άρθρο της η Μπάντι είχε υπογραμμίσει ότι ο Τραμπ είχε «χρησιμοποιήσει ιερά σύμβολα» ενώ «υποστήριξε θέσεις αντίθετες με αυτές της Βίβλου».

Σε εμφάνιση της στο CNN, η Μπάντι είπε:

«Ο Πρόεδρος μόλις χρησιμοποίησε μια Βίβλο και μια από τις εκκλησίες της επισκοπής μου ως υπόβαθρο για ένα μήνυμα αντίθετο με τις διδασκαλίες του Ιησού και όλα όσα υποστηρίζει η εκκλησία μας. Με κανένα τρόπο δεν υποστηρίζουμε την εμπρηστική απάντηση του Προέδρου σε ένα πληγωμένο, πενθούν έθνος. Στην πίστη στον Σωτήρα μας που έζησε μια ζωή μη βίας και αγάπης γεμάτης θυσίες, ευθυγραμμίζουμε τους εαυτούς μας με εκείνους που αναζητούν δικαιοσύνη για το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ και αμέτρητους άλλους μέσω της ιερής πράξης της ειρηνικής διαμαρτυρίας».

Την Τρίτη, η βεντέτα της για τους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ αναζωπυρώθηκε όταν τον κάλεσε να φροντίσει όσους ζουν στο φόβο.

Η Μπάντι μίλησε για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και τους μετανάστες — προφανώς απαντώντας στις προσπάθειες του προέδρου να πατάξει την μετανάστευση και να καταργήσει την ομοσπονδιακή προστασία για τα τρανς άτομα.

Η επίσκοπος είπε ότι η ενότητα απαιτεί ειλικρίνεια, ταπεινότητα και αναγνώριση της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων.

«Σας ζητώ να έχετε έλεος, κύριε πρόεδρε», είπε, προσθέτοντας: «Όλοι κάποτε ήμασταν ξένοι σε αυτή τη χώρα».

Η επίσκοπος θέλει να ακουστεί

Μετά τη δυσαρέσκεια του Τραμπ η Μπάντι αρνήθηκε να σχολιάσει την αντίδραση του προέδρου στο κήρυγμα της.

Μιλώντας στους ΝΥΤ είπε ότι «δεν μιλούσε απαραιτήτως για τον πρόεδρο», αλλά ότι αποφάσισε να κάνει την έκκλησή της «λόγω του φόβου» που είχε δει σε στην κοινότητα των μεταναστών και των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ουάσιγκτον.

«Προσπαθούσα να πω: Η χώρα σας εμπιστεύτηκε», πρόσθεσε. «Και μια από τις ιδιότητες ενός ηγέτη είναι το έλεος».

@cnn Reverend Mariann Edgar Budde made a direct plea to President Trump during a sermon at the National Cathedral’s interfaith Service of Prayer for the Nation. Trump later disparaged the service to reporters. ♬ original sound – CNN

Η Μπάντι θέλησε τα λόγια της να ακουστούν και από άλλους, πέρα από τον Τραμπ, είπε.

Λίγο περισσότερο από το μισό της χώρας δηλώνει υπερ της απέλασης κάθε μετανάστη που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς χαρτιά, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των New York Times και Ipsos.

Και η επίσκοπος είπε ότι ένιωθε ότι έχει υπάρξει μια αλλαγή στους Αμερικανούς που δείχνουν «πραγματικά πολύ σκληροί». «Ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι αυτοί είναι οι γείτονές μας», είπε.

Ποδηλατάδες, αγάπη, συμπόνια

Η 65χρονη επίσκοπος είναι γνωστή για την υπεράσπιση της σε δικαστικά θέματα, όπως η πρόληψη της ένοπλης βίας, η φυλετική ισότητα, η μεταρρύθμιση της μετανάστευσης, η πλήρης ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και η φροντίδα των υποεκπροσωπούμενων ομάδψν.

Πριν μετακομίσει στην Ουάσιγκτον ως ένατη επίσκοπος τον Νοέμβριο του 2011, η Μπάντι υπηρέτησε ως πρύτανης της Επισκοπικής Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη στη Μινεάπολη για 18 χρόνια.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, με B.A. στην ιστορία και έχει ακόμη δύο πτυχία, τα Master in Divinity (1989) και Doctor of Ministry (2008) από το Theological Seminary της Βιρτζίνια.

Η Μπάντι, σύμφωνα με τη σελίδα της, αγαπά να κάνει ποδήλατο και να περνά χρόνο με την οικογένειά της. Αυτή και ο σύζυγός της Πολ έχουν δύο γιους, τον Amos, παντρεμένο με την Erika, και τον Patrick. Η Μπάντι είναι και γιαγιά.

Τα κηρύγματα της επισκόπου έχουν δημοσιευτεί σε πολλά βιβλία και περιοδικά και είναι συγγραφέας τριών βιβλιών. Τα How We Learn to Be Brave: Decisive Moments in Life and Faith (2023), Receiving Jesus: The Way of Love (2019) και Gathering Up the Fragments: Preaching as Spiritual Practice (2007).

Η Mαριάν Έντγκαρ Μπράντι υπηρετεί ως πνευματικός ηγέτης για 86 Επισκοπικές εκκλησίες και δέκα Επισκοπικά σχολεία στην περιοχή της Κολούμπια και σε τέσσερις κομητείες του Μέριλαντ.

Χωρίς ετικέτες

Έχοντας δηλώσει ως «ειλικρινά φιλελεύθερη» σε άρθρο που υπέγραψε για την Washington Post το 2011 η Μπράντι είναι σύμμαχος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και έχει ταχθεί υπέρ της μεταρρύθμισης της μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Η Μπάντι πιστεύει στην ισότητα ανάμεσα σε φύλα, ταυτότητες και πέρα από το χρώμα του δέρματος και έχει πολεμήσει με σθένος την άνοδο της βίας και της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ.

Η ατζέντα της την έχει φέρει συχνά στο στόχαστρο των MAGA που ως αντίποινα είχαν καλλιεργήσει τη φήμη ότι η Μπάντι είχε αρνηθεί να συνεργαστεί με τις αρχές σε έρευνες για σκάνδαλο παιδοφιλίας στην επισκοπή της.

Εχθρός του ρατσιστικού κινήματος, η Μπάντι είχε ταχθεί υπερ του κινήματος Black Lives Matter μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη της Μινεσότα, κατά τη σύλληψη που έγινε αφού ένας υπάλληλος καταστήματος υποψιάστηκε ότι ο Φλόιντ μπορεί να είχε χρησιμοποιήσει πλαστό χαρτονόμισμα των είκοσι δολαρίων, στις 25 Μαΐου 2020.

«Στο όνομα του Θεού μας»

Σε συνέντευξη της στο ABC είχε επιτεθεί στον Τραμπ ζητώντας την αντικατάσταση του. «Χρειαζόμαστε ηγεσία που αξίζει σε αυτή η χώρα» είχε πει.

Το κήρυγμα της Μαριάν Έντγκαρ Μπάντι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να δείξει έλεος «στο όνομα του Θεού μας». Η Μπάντι επιμένει σε όσα λέει από το βήμα της και όσα έγραψε στο άρθρο της στους NYT:

«Ο Θεός που υπηρετώ είναι στο πλευρό της δικαιοσύνης. Ο Ιησούς καλεί τους οπαδούς του να μιμηθούν το παράδειγμά του της θυσιαστικής αγάπης και να οικοδομήσουν αυτό που αποκάλεσε Βασιλεία του Θεού στη γη. Πώς θα έμοιαζε τώρα η θυσιαστική αγάπη του Ιησού;»

Όσα είπε έχουν κάνει την Μαριάν Έντγκαρ Μπράντι μια φωνή αντίστασης στη δυστοπία των καιρών μας με fans της να κάνουν εικονογραφήσεις για τη γυναίκα που οι MAGA θέλουν να κάψουν στην πυρά ως μάγισσα του Σάλεμ.