Οι 5 στιγμές που έγιναν viral από την πρώτη ορκωμοσία του Τραμπ το 2017

Η πρώτη διακυβέρνηση του μεγαλοεπιχειρηματία Τραμπ που έγινε πολιτικός στιγματίστηκε από διαμάχες και viral στιγμές που ξεκίνησαν από την ημέρα της ορκωμοσίας του.

Το άβολο βλέμμα της Μισέλ

Αφού νίκησε τη Χίλαρι Κλίντον στις αμερικανικές εκλογές του 2017, ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια συναντήθηκαν με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και την πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα πριν από την τελετή ορκωμοσίας του.

I’ll never forget when Melania gave Michelle a Tiffany gift during Trump’s inauguration and Michelle was holding her package. pic.twitter.com/GDrvlaLv93 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) April 25, 2023

Τα δύο ζευγάρια αντάλλαξαν χαιρετισμούς, αλλά οι Τραμπ είχαν κάτι περισσότερο να προσφέρουν.

Αφού χαιρέτησε τη Μισέλ, η Μελάνια Τραμπ της παρέδωσε ένα καλά τυλιγμένο δώρο, ένα ασυνήθιστο γεγονός που μπέρδεψε ακόμη και την πρώτη κυρία.

Χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι να το κάνει, γύρισε για να το παραδώσει σε κάποιον φρουρό ή να το βάλει στην άκρη και η κάμερα από πίσω την έπιασε με ένα αμήχανο χαμόγελο.

Η στιγμή έγινε αμέσως viral.

Σύγχυση με το μέγεθος του πλήθους

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την ορκωμοσία του ως μία από τις μεγαλύτερες και πολυπληθέστερες συγκεντρώσεις υποστηρικτών, αλλά οι αριθμοί και οι φωτογραφίες δεν ήταν με το μέρος του.

Donald Trump didn’t want a repeat of 2017 to show that he can’t bring the same crowd size for his inauguration as Obama. pic.twitter.com/njOEk5oROt — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) January 17, 2025

Αφού ο Τύπος ανέφερε ότι το μέγεθος του πλήθους την ημέρα της ορκωμοσίας του Τραμπ ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που συγκεντρώθηκε στις δύο ορκωμοσίες του Μπαράκ Ομπάμα, ο εκπρόσωπος Τύπου του, Σον Σπάισερ κατακεραύνωσε τον Τύπο και υποστήριξε ότι «ήταν το μεγαλύτερο κοινό που παρακολούθησε ποτέ ορκωμοσία».

Μια έρευνα του Guardian αποκάλυψε ότι ο Τραμπ διέταξε έναν κυβερνητικό φωτογράφο να επεξεργαστεί φωτογραφίες της ημέρας για να κάνει το πλήθος να φαίνεται λιγότερο αραιό.

Προεδρικά στυλό για όλους

Μόλις ορκίστηκε, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τους επίσημους διορισμούς για το υπουργικό του συμβούλιο στο Οβάλ Γραφείο το 2017, αλλά τα πράγματα έγιναν αμήχανα όταν άρχισε να μοιράζει τα στυλό στους παρευρισκόμενους.

Σύντομα, άρχισαν να του τελειώνουν τα ειδικά φτιαγμένα στυλό Cross.

«Νομίζω ότι θα χρειαστούμε μερικά ακόμη στυλό, παρεμπιπτόντως», είπε, καθώς συνέχισε να τα μοιράζει ως αναμνηστικά για τα μέλη του Κογκρέσου που παρακολούθησαν την πρώτη τελετή υπογραφής του.

Η κίνηση αυτή οδήγησε τον Λευκό Οίκο να παραγγείλει άλλο ένα φορτίο στυλό.

«Αμερικανική σφαγή»

Πολλοί αναμένουν ότι ο Τραμπ θα εκφωνήσει έναν πύρινο λόγο μετά την ορκωμοσία του, όπως και στην πρώτη του ομιλία για την ορκωμοσία του το 2017.

Αφού ανέβηκε στη σκηνή, ο Τραμπ δυσαρέστησε πολλούς ηγέτες καθώς ζωγράφισε μια ζοφερή εικόνα της χώρας κατηγορώντας άλλες χώρες για την πτώση της οικονομίας.

‘American Carnage’: Looking back at Trump’s first inaugural address before his second https://t.co/yqbOst68ac pic.twitter.com/pKmZbkcxoI — The Macomb Daily (@macombdaily) January 18, 2025

Από την αχαλίνωτη εγκληματικότητα μέχρι το αποτυχημένο εκπαιδευτικό σύστημα, η ομιλία του περιέγραψε μια σκοτεινή εικόνα της Αμερικής.

«Αυτό το αμερικανικό μακελειό σταματά εδώ και τώρα», είπε, σε μια δήλωση που φάνηκε άστοχη σε πολλούς παρευρισκόμενους ηγέτες.

Υψωμένες γροθιές, γραβάτα που φυσάει στον αέρα

Ορισμένες εικόνες από την πρώτη ορκωμοσία του Τραμπ έγιναν γρήγορα viral.

Ενώ πόζαρε για φωτογραφίες στο Καπιτώλιο μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια και τον αναπληρωτή του Μάικ Πενς, ο Τραμπ χαιρέτησε το πλήθος, ακόμη και όταν η χαρακτηριστική κόκκινη γραβάτα του φυσούσε στον αέρα πάνω από τον ώμο του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, εθεάθη να υψώνει τη γροθιά του προς το πλήθος σε μια χειρονομία που μπέρδεψε πολλούς στο βήμα.

Χρόνια αργότερα, δευτερόλεπτα μετά από μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, ο Τραμπ σήκωσε ξανά τη γροθιά του σε πείσμα, σε μια στιγμή που έμεινε για πάντα χαραγμένη στην ιστορία των ΗΠΑ.