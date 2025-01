Ασταμάτητος ο Τζίμας – Πέτυχε ένατο γκολ με τη Νυρεμβέργη

Ο Στέφανος Τζίμας έχει «πιάσει» ρυθμό και δεν σταματά να σκοράρει με την φανέλα της Νυρεμβέργης.

Ο 19χρονος, που αγωνίζεται ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, βρήκε δίχτυα και στο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας του με την Καρλσρούη. Στο 36’ νίκησε στον αέρα την αντίπαλη άμυνα και άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση.

Stefanos Tzimas – last 6 Zweite Bundesliga games for Nürnberg:

vs Paderborn ⚽

vs Fortuna Düsseldorf ⚽

vs Elversberg 🅰

vs Köln ❌

vs Eintracht Braunschweig ⚽

vs Karlsruhe ⚽

One of the most exciting teenage strikers in Europe. Huge future ahead! 🔴🇬🇷 pic.twitter.com/EH109qe74s

— Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) January 19, 2025