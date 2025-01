Η στιγμή έντασης της Μπαντόσα με τον Τσιτσιπά (vid)

Ένα, κάπως ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα στον αγώνα της Πάουλα Μπαντόσα με την Μάρτα Κοστιούκ για το Australian Open.

Μετά από το πρώτο σετ, στο οποίο η Ισπανίδα κυριάρχησε με 6-4, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο αφού βρέθηκε πίσω στα game του δεύτερου με 5-0.

Κάπου εκεί, η 27χρονη, σε μια στιγμή έντονης πίεσης γύρισε προς το μέρος του Στέφανου Τσιτσιπά και του προπονητή της, προσφέροντάς τους τη ρακέτα της.

Ο Τσιτσιπάς, που βρισκόταν στο γήπεδο για να στηρίξει την σύντροφο του, της ζήτησε να ηρεμήσει, ενώ προσπάθησε να της δώσει ώθηση. Κάτ που εν μέρει κατάφερε, με την Ισπανίδα να κερδίζει τέσσερα διαδοχικά game αλλά να χάνει το σετ με 6-4. Η νίκη για την 27χρονη ήρθε στο τρίτο σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-3, προχωρώντας στον τέταρτο γύρο για πρώτη φορά από το 2022.

Badosa after beating Kostyuk at Australian Open

“Tsitsipas was in the crowd. At 0-5 down you asked if he wanted to come on court & play…”

Paula: “I was saying it to my coach… but he was very supportive.. I think he was more nervous than me” 😂

