Το «Royal Marsden Hospital» στο Λονδίνο επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης (16/1) η Κέιτ Μίντλετον. Πρόκειται για μια σπάνια δημόσια εμφάνιση από την πριγκίπισσα της Ουαλίας γεμάτη συμβολισμό.

Η Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε στο ογκολογικό νοσοκομείο για να ευχαριστήσει το προσωπικό του για τη φροντίδα και την υποστήριξή τους μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο, καθώς και για να συναντηθεί με άλλους καρκινοπαθείς.

Στην επίσκεψη της η 43χρονη πριγκίπισσα ήταν πολύ ζεστή και έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ασθενείς. Επίσης, συζήτησε με τους ανθρώπους που δοκιμάζονταν με τον καρκίνο και μοιράστηκε λεπτομέρειες από τη δική της περιπέτεια και τη σκληρή θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε.

Η Κέιτ Μίντλετον ανέφερε ότι «υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ» και επιβεβαίωσε τους καρκινοπαθείς ότι «βρίσκονται στα καλύτερα χέρια». Σε μία από τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η πριγκίπισσα συνομιλεί και αγκαλιάζει μία ασθενή. Αργότερα, η γυναίκα αυτή παρομοίασε την πριγκίπισσα της Ουαλίας με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

The work of the @royalmarsden is world-leading, pioneering and life-saving.

It’s a remarkable charity supporting advances in cancer research, treatment and care, and the work of a hospital that has done so much for so many. pic.twitter.com/NpjSdAukfA

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 14, 2025