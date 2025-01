Χαμάς: Το Ισραήλ χτύπησε σημείο όπου βρίσκεται γυναίκα όμηρος που πρόκειται να απελευθερωθεί με τη συμφωνία

Ο Αμπού Ομπέιντα, ο μασκοφόρος εκπρόσωπος Τύπου των Ταξιαρχιών Κασάμ της Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί το Ισραήλ ότι χτύπησε στη Γάζα σε σημείο όπου κρατείται γυναίκα όμηρος.

Σύμφωνα με το ένοπλο τμήμα της Χαμάς, αυτή η όμηρος πρόκειται να απελευθερωθεί στην πρώτη φάση της συμφωνίας για εκεχειρία και ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την Κυριακή 19 Ιανουαρίου.

«Κάθε επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής σε αυτό το στάδιο μπορεί να μετατρέψει την ελευθερία ενός κρατουμένου σε τραγωδία», δήλωσε ο Αμπού Ομπέιντα.

• After the announcement of reaching a ceasefire agreement, the Israeli occupation forces targeted a site where one of the female prisoners from the first phase of the exchange deal is held.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς δεν ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας της ομήρου.

Όπως μεταδίδει το Reuters, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα, το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 77 ανθρώπους στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το πρακτορείο ειδήσεων επικαλείται μαρτυρίες των κατοίκων και ανακοινώσεις των αρχών της Γάζας.

Νωρίτερα, ο αριθμός που είχε δοθεί ήταν 72, ωστόσο ακολούθησε νέα επίθεση του Ισραήλ με πέντε θύματα.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Breaking | Five Palestinians were reported killed and others wounded due to an Israeli airstrike targeting civilians in the town of Jabalia, northern Gaza Strip. pic.twitter.com/zWoucGa2NC

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF), μαχητής της Χαμάς που συμμετείχε στην επίθεση της οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης.

Οι IDF λένε ότι ο Μουχάμαντ Χασέμ Ζάχντι Αμπού αλ-Ρους, μέλος της Δύναμης Νούχμπα της Χαμάς, σκοτώθηκε σε ένα από τα 50 χτυπήματα που έκαναν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στις επιθέσεις αυτές σκοτώθηκαν κι άλλα μέλη της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

A Hamas terrorist who participated in the massacre at the Nova music festival near Re’im during the October 7, 2023, onslaught, was killed in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the military says.

The IDF says the strike killing Hamas Nukhba force terrorist Muhammad Hashem…

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 16, 2025