Τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε επίθεση του Ισραήλ στην Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, ενώ πολλοί άλλοι είναι τραυματισμένοι κάτω από τα χαλάσματα των κατεστραμμένων κτιρίων και άλλοι έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 72 ανθρώπους από την ανακοίνωση της συμφωνίας εκεχειρίας και μετά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Παλαιστίνιοι στη Γάζα κατήγγειλαν ότι έγιναν ισραηλινοί βομβαρδισμοί ενώ οι άνθρωποι στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα πανηγύριζαν για τη συμφωνία.

Οι σοροί 48 ανθρώπων που σκοτώθηκαν από το μεσημέρι της Τετάρτης μεταφέρθηκαν σε μια σειρά από νοσοκομεία.

Οι μισοί από τους νεκρούς είναι γυναίκες και παιδιά είπε ο Ζαχέρ αλ-Ουαχέντι, επικεφαλής του τμήματος του υπουργείου που ταυτοποιεί τους νεκρούς.

Δείτε σχετική ανάρτηση για μια από τις επιθέσεις του Ισραήλ:

Gaza Civil Defense: Two Palestinians were killed and several injured following an Israeli assault targeting the home of the Al-Bursh family in Jabalia town, northern Gaza Strip. pic.twitter.com/r3VJOquy9v

— Quds News Network (@QudsNen) January 16, 2025