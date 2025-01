Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ισραήλ, Νταβίντ Μένσερ, σε ανακοίνωσή του, είπε ότι το υπουργικό συμβούλιο δεν πρόκειται να συνεδριάσει αν η Χαμάς δεν δεχτεί τους όρους της συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα.

Ο Μένσερ επανέλαβε τη γραμμή της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου που ανέβαλε τη συνεδρίαση του συμβουλίου σήμερα το πρωί, λέγοντας ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δημιούργησε «μια κρίση της τελευταίας στιγμής σε μια προσπάθεια να εκβιάσει παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής».

«Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο δεν μπορεί να συγκληθεί έως ότου οι διαμεσολαβητές το ενημερώσουν ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί όλα τα σημεία της συμφωνίας που είχαν ήδη συμφωνηθεί», πρόσθεσε.

