Παραδέχτηκε γκάφα ο Μαγκουάιρ – Περίμενε να παρέμβει το VAR χωρίς να… υπάρχει (vid)

Μιλώντας μετά το ματς του Κυπέλλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ και την πρόκριση στα πέναλτι, ο Χάρι Μαγκουάιρ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη φάση που έκανε πέναλτι στον Κάι Χάβερτζ.

Ο Άγγλος αμυντικός μόλις ακούμπησε τον Γερμανό επιθετικό έπεσε στο έδαφος και ο διαιτητής έδειξε πέναλτι. Ωστόσο, ο Μαγκουάιρ δεν ανησύχησε αρχικά, θεωρώντας πως θα παρέμβει το VAR.

