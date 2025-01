Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί το βράδυ της Τετάρτης (15/01, 19:30) τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, για το πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, ανάμεσα στους δύο «αιωνίους». Παρά το γεγονός ότι ο Αζεντίν Ουναϊ προπονήθηκε κανονικά χθες με την υπόλοιπη ομάδα, στη σημερινή προπόνηση ακολούθησα ξανά θεραπεία και τελικά έμεινε εκτός αποστολής για το ματς με τον Ολυμπιακό, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Τιν Γεντβάι.

Την αποστολή απαρτίζουν οι: Λοντίγκιν, Λίλο, Καρακασίδης, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Αράο και Νταμπίζας.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν υπολογίζεται ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος είναι είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών για την κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Our squad list for tomorrow’s game against Olympiacos ☘#PAOFC #Panathinaikos #GreekCup #PAOOLY #Defend_The_Title pic.twitter.com/J4p67VjlF0

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) January 14, 2025