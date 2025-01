Η ιδιωτική πυρόσβεση του Λος Άντζελες στο στόχαστρο των Αμερικανών - Ταξικές φωτιές

Η πυρκαγιά στο Λος Άντζελες εκκίνησε μια συζήτηση σε λάθος βάση: Τον μισθό των ιδιωτών πυροσβεστών (2.000 δολάρια/ώρα) και αυτόν των φυλακισμένων (28 δολάρια/ώρα).

Ο Άνταμ Λέμπερ είχε αποκοιμηθεί στην έπαυλή του στο Hollywood Hills αργά το βράδυ της Τετάρτης, όταν η οικονόμος του τον ξύπνησε με ένα επείγον μήνυμα: Υπάρχει φωτιά στην πόρτα.

Ο Λέμπερ – ένας μάνατζερ ταλέντων, στους πελάτες του οποίου περιλαμβάνονται η Μάϊλι Σάιρους και ο Λιλ Νας Εξ – άνοιξε την πόρτα του και κοίταξε. Και βέβαια, «ολόκληρη η πλαγιά του λόφου είχε πάρει φωτιά», είπε. «Ήταν τρελό» διηγήθηκε στην San Francisco Chronicle. Χωρίς να το σκεφτούν, αυτός και η σύζυγός του μάζεψαν τα σκυλιά και την 3χρονη κόρη τους, έριξαν μερικά πράγματα στο αυτοκίνητό τους και οδήγησαν ανατολικά, για να καταφύγουν στο δεύτερο σπίτι τους δίπλα στη λίμνη Arrowhead.

Καθώς ο Λέμπερ έσπευδε την οικογένειά του σε ασφαλές μέρος εν μέσω μιας ευρύτερης πύρινης λαίλαπας που κατέκλυζε μεγάλες εκτάσεις της κομητείας του Λος Άντζελες, έφτασε μια ιδιωτική πυροσβεστική υπηρεσία για να διασφαλίσει ότι το σπίτι του, έκτασης 6.000 τετραγωνικών μέτρων – που κάποτε ανήκε στον κινηματογραφιστή Πρέστον Στέρτζες και «φημολογείται ότι ήταν ο τόπος του πρώτου γάμου του Τσάρλι Τσάπλιν», σύμφωνα με μια παλιά λίστα ακινήτων – παρέμεινε όρθιο.

Private firefighters guard this Hollywood Hills house from #SunsetFire. They’ve set up sprinklers to cascade water from the second story eaves. They will guard all night. pic.twitter.com/Wj9fIocM1y — Matthias Gafni (@mgafni) January 9, 2025

Oι φτωχοί χάνουν τις περιουσίες τους και οι πλούσιοι όχι

Ο Λέμπερ είναι ένας από έναν αυξανόμενο αριθμό Καλιφορνέζων που, αντιμέτωποι με την αυξανόμενη απειλή πυρκαγιών σε κατοικημένες περιοχές, έχουν στραφεί σε ιδιωτικές ομάδες πυρόσβεσης ως ένα πρόσθετο επίπεδο προστασίας.

Οι υποστηρικτές των ιδιωτικών ομάδων πυρόσβεσης υποστηρίζουν ότι μπορούν να ενισχύσουν το έργο των κυβερνητικών προσπαθειών, καλύπτοντας τις ρωγμές που προκαλούν οι εξαντλημένοι προϋπολογισμοί των πόλεων και των πολιτειών και η ολοένα επιδεινούμενη κλιματική κρίση.

Αλλά δεν είναι όλοι οπαδοί των ιδιωτικών πυροσβεστών, ιδίως εκείνων που συνάπτουν απευθείας συμβόλαια με τους ιδιοκτήτες κατοικιών εκτός ασφαλιστικών ταμείων, όπως η εταιρεία που προσέλαβε ο Λέμπερ.

While firefighters were running out of water… Rick Caruso, the real estate developer and former L.A. mayoral candidate, hired private firefighters to save his upscale shopping center in Pacific Palisades on Tuesday night. The question is: did he use public water for this? pic.twitter.com/qz7z1trl6a — Christopher Webb (@cwebbonline) January 10, 2025

Ο Κιθ Βάσερμαν κατάφερε επίσης να εξοργίσει όλο το ίντερνετ

Ένας εκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος του Λος Άντζελες ανάρτησε ένα μήνυμα στο διαδίκτυο προσφέροντας να πληρώσει σε ιδιώτες πυροσβέστες «οποιοδήποτε ποσό» για να προστατεύσουν το πολυτελές σπίτι του από την πυρκαγιά στο Πάλισεϊντς, προκαλώντας οργή για την κατάχρηση «πόρων», καθώς τα σπίτια των γειτόνων καίγονταν.

Ο Κιθ Βάσερμαν, συνιδρυτής της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα Gelt Venture Partners, ανήρτησε την Τρίτη στο X το κυνήγι για τους δικούς του ιδιωτικούς καπνοφάγους, καθώς η πυρκαγιά που εξαπλώνεται ταχύτατα διέσχιζε την περιοχή.

«Έχει κανείς πρόσβαση σε ιδιωτικούς πυροσβέστες για να προστατεύσει το σπίτι μας στο Pacific Palisades; Πρέπει να δράσουμε γρήγορα εδώ. Όλα τα σπίτια των γειτόνων καίγονται. Θα πληρώσω οποιοδήποτε ποσό. Σας ευχαριστώ», έγραψε. Δεν ήθελε πολύ.

«Δηλαδή προτείνεις ότι οι δυνητικά σωτήριοι πόροι (ακόμη και αν είναι «ιδιωτικοί») θα πρέπει να εκτρέπονται για να σωθεί το σπίτι σου επειδή είσαι πλούσιος, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να εκκενωθούν;» έγραψε ένας σχολιαστής. «Απίστευτο θράσος», έγραψε ένας ακόμα σχολιαστής. «Η οικογένειά του έχει εκκενώσει και προσπαθεί να προσλάβει ιδιώτες πυροσβέστες για να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να σώσουν ένα σπίτι που σίγουρα έχει ασφαλίσει».

1. avoid taxes as a professional landlord

2. beg for «private firefighters» to protect your home https://t.co/K94RfkWd6b pic.twitter.com/giP22Z3xEL — Jason Paladino (@jason_paladino) January 8, 2025

Οι αμερικανοί είναι έξαλλοι για τον χειρισμό των πόρων για να σωθεί μια κατοικία

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι όταν πλούσιοι ιδιώτες προσλαμβάνουν τους δικούς τους πυροσβέστες, ανταγωνίζονται με τις δημόσιες ομάδες για πολύτιμους πόρους όπως το νερό και θα μπορούσαν ενδεχομένως να παρεμποδίσουν τις προσπάθειες αυτών των ομάδων, για παράδειγμα, εμποδίζοντας ή συνωστίζοντας στενά σημεία πρόσβασης.

Επιπλέον, λένε, οι ιδιώτες πυροσβέστες διευρύνουν το ήδη τεράστιο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των πρώτων εις βάρος των δεύτερων.

«Οι πλούσιοι υφίστανται μηδενικές συνέπειες από οτιδήποτε, ακόμη και από κατακλυσμιαίες φυσικές καταστροφές», έγραψε ένας χρήστης στο Χ, απαντώντας σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η Chronicle και δείχνει τους ιδιώτες πυροσβέστες να σώζουν το σπίτι του Λέμπερ. «Ο ιδιώτης και ο πυροσβέστης δεν πρέπει να βρίσκονται στην ίδια πρόταση», έγραψε ένας άλλος.

Με αντίστοιχο τρόπο τράβηξε την προσοχή η Κιμ Καρντάσιαν. Ειδικά για το ζήτημα των πόρων. Αντίστοιχη προσοχή τράβηξαν και τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που κάηκαν ενώ έπρεπε να εκκενώσουν πρώτα εξαιτίας των τόνων νερού που απαιτούνται για να σβήσει μια φωτιά στην μπαταρία τους.

Rick Caruso is a billionaire property developer who hired private firefighters, diverting public resources in doing so to save a *shopping center* he owned. Not his neighbors.

Not anybody’s precious home. A shopping center. https://t.co/Io3yTew6x7 — CEO as a Pre-existing Condition 🇵🇸 (@ljmontello) January 11, 2025

Τι ειδών ιδιωτική πυρόσβεση υπάρχει στις ΗΠΑ;

Ο ορισμός του «ιδιωτικού πυροσβέστη» είναι ευρύς και μπορεί να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών: Υπάρχουν τα ιδιωτικά πληρώματα που έχουν συμβληθεί από πλούσιους ιδιώτες όπως ο Λέμπερ, τα οποία συχνά δίνουν απευθείας μάχη με τις φλόγες, καθώς και εταιρείες που συνεργάζονται αποκλειστικά με ασφαλιστικούς φορείς για την πυρασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων των ασφαλισμένων, κυρίως μέσω προσπαθειών πρόληψης, όπως η εγκατάσταση καταιονιστήρων.

Αυτή η τελευταία ομάδα υπερτερεί κατά πολύ των πρώτων, δήλωσε ο Ντέιβιντ Τόργκενσον , πρόεδρος της Wildfire Defense Systems, η οποία συνάπτει συμβόλαια με την πλειονότητα των 10 κορυφαίων ασφαλιστικών φορέων για την προστασία των πελατών σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Η πρόσληψη ιδιωτών πυροσβεστών από πλούσιους πελάτες εκτός του ασφαλιστικού κλάδου, είπε, εξακολουθεί να είναι σχετικά σπάνια και να απασχολείται μόνο σε «επιλεγμένες τοποθεσίες» στην Καλιφόρνια, όπως το Πάλισεϊντς και το Μπέβερλι Χιλς.

Για όσους σκέφτονται να προσλάβουν τέτοιες εταιρείες, είπε, «υπάρχουν ισχυρότερες λύσεις εκεί έξω» συγκεκριμένα η εταιρεία του, η οποία προσλαμβάνει πυροσβέστες από τα συνδικάτα, συντονίζει απευθείας με κυβερνητικές υπηρεσίες και εξυπηρετεί σπίτια που καλύπτονται από τους ασφαλιστές πελάτες της με βάση το επίπεδο κινδύνου τους και όχι την αγοραία αξία τους.

Η εταιρεία, η οποία έχει ανταποκριθεί σε περισσότερες από 1.400 πυρκαγιές από το 2008, είναι επίσης τεχνικά η τρίτη μεγαλύτερη ενιαία δύναμη πυρόσβεσης στις ΗΠΑ, μετά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και την πολιτεία της Καλιφόρνιας.

He had private firefighters use public water and resources protect his mall. Fuck Rick Caruso. https://t.co/XJ0Q4rorpB — People’s City Council – Los Angeles (@PplsCityCouncil) January 12, 2025

Αγόρασε τις υπηρεσίες την στιγμή της φωτιάς!

Ο Λέμπερ αγόρασε για πρώτη φορά ιδιωτική πυροπροστασία τον περασμένο Σεπτέμβριο, καθώς μια διαφορετική πυρκαγιά – η πυρκαγιά Line Fire – έφτασε σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το σπίτι της οικογένειάς του στη λίμνη Άροουχεντ. Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν, «άρχισα αμέσως να ψάχνω για ιδιωτικούς πυροσβέστες», είπε. Γρήγορα, βρήκε μια εταιρεία που φαινόταν αξιόπιστη, την All Risk Shield.

Ένα συνεργείο έφτασε αμέσως μετά, φυλάσσοντας το σπίτι μέχρι να φτάσει η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Λέμπερ έμεινε τόσο ικανοποιημένος από τη δουλειά της εταιρείας που αγόρασε μια γκάμα υπηρεσιών για το σπίτι του στο Λος Άντζελες, συμπεριλαμβανομένης της πυρκαγιάς και της αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

Η πυρκαγιά Sunset Fire και πολλές άλλες πυρκαγιές είχαν σαρώσει την περιοχή του Λος Άντζελες, καίγοντας χιλιάδες κτίρια και σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους. Δύο από τις πυρκαγιές, οι πυρκαγιές Palisades και Eaton, συγκαταλέγονταν ήδη μεταξύ των 20 πιο καταστροφικών στην ιστορία της Καλιφόρνιας.

Καθώς οι δημόσιοι πυροσβέστες έκαναν κύκλους με τα ελικόπτερά τους, έκοβαν θάμνους από τα σπίτια και έριχναν νερό στις φλόγες που εξαπλώνονταν στους λόφους του Χόλιγουντ, δύο συνταξιούχοι πυροσβέστες κάθονταν στο δρομάκι της έπαυλης North Vista Street του Λέμπερ.

Οι άνδρες, μέλη της ομάδας που είχε προσληφθεί για την προστασία του σπιτιού του Λέμπερ, είχαν τοποθετήσει καταιονιστήρες στη μαρκίζα του δεύτερου ορόφου. Το νερό έπεφτε βροχή στον δρόμο από κάτω, δημιουργώντας έναν καταρράκτη γύρω από τον εξωτερικό χώρο.

Just saw this original protest song.

It’s about Keith Wasserman, a rich man, out of touch with the peasants around him, who had private firefighters to protect his house and bragged about not paying property taxes.

He deleted his X account but he is prob here on an alt.👋 pic.twitter.com/rhAjB7ZBE1 — Runtime Agent (@RuntimeAgent) January 12, 2025

Ευγνώμων στον πλούτο του ο κυνηγός ταλέντων!

Πιο πάνω στο δρόμο, πιο ψηλά στους λόφους, τα χειροκίνητα συνεργεία και τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες, μαζί με ένα πλήρωμα γυναικείων φυλακών, εργάζονταν για να προστατεύσουν ένα σπίτι. Οι δημόσιες υπηρεσίες έκοβαν με αλυσοπρίονο φοινικόδεντρα και θάμνους, ψέκασαν νερό στις φλόγες που εισέβαλαν και παραβίασαν τις ογκώδεις πόρτες της μπροστινής πύλης.

Καθώς η φωτιά ηρέμησε, ένα δεύτερο φορτηγό μπήκε στην είσοδο του Λέμπερ. Οι δημόσιες πυροσβεστικές δυνάμεις θα προχωρούσαν, τρέχοντας να καταπνίξουν τις καταστροφικές πυρκαγιές που βρυχώνται σε όλο το Λος Άντζελες. Αλλά η ομάδα που είχε προσλάβει ο Λέμπερ θα έμενε στη θέση της, προσέχοντας το σπίτι του μέχρι το ξημέρωμα.

«Η οικογένειά μου και εγώ είμαστε απίστευτα τυχεροί που βρισκόμαστε στη θέση που βρισκόμαστε, δεδομένου του τι περνούν όλοι οι άλλοι», δήλωσε ο Λέμπερ στην εφημερίδα Chronicle. «Αυτό που κάνουν (οι ιδιώτες πυροσβέστες) είναι απίστευτο. … Ήμουν 100% σίγουρος ότι το σπίτι μας είχε καταστραφεί. Χάρη σε αυτά τα παιδιά, κατάφεραν να το κρατήσουν αρκετά ώστε να μπορέσει να έρθει η πυροσβεστική».