Σε εφιάλτη εξελίχθηκε η Παραμονή της Πρωτοχρονιάς για νεαρές γυναίκες στην Ιταλία. Όπως οι ίδιες καταγγέλλουν, παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά στο Μιλάνο από ομάδες ανδρών. Οι ιταλικές αρχές ερευνούν τις επιθέσεις και προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες.

Έξι νεαρές Βελγίδες τουρίστριες που έκαναν διακοπές στο Μιλάνο ισχυρίζονται ότι περικυκλώθηκαν από περίπου 40 άνδρες -μερικοί από τους οποίους κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης, της Τουρκία, του Ιράκ και του Πακιστάν- και υπέστησαν μια τρομακτική δοκιμασία κατά την οποία έβαζαν τα χέρια τους κάτω από τις φούστες και τις μπλούζες τους.

Οι ίδιοι φέρονται να παρενόχλησαν και άλλες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων Ιταλίδων και τουριστριών από την Ισπανία και τη Νότια Αμερική. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και μια νεαρή Βρετανίδα που βρισκόταν στην πόλη εκείνη τη νύχτα με τον φίλο της, σύμφωνα με το βελγικό Sudinfo.

Η αστυνομία θέλει να διαπιστώσει εάν οι επιθέσεις ήταν σχεδιασμένες και συντονισμένες. Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έχουν γίνει περισσότερες από 20 καταγγελίες και κάνουν λόγο για μια πρακτική γνωστή στα αραβικά ως «taharrush gamea» ή «taharrush jama’i», που μεταφράζεται κυριολεκτικά ως «συλλογική παρενόχληση».

Οι γυναίκες από το Βέλγιο που έπεσαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης έχουν δώσει ήδη κατάθεση στις ιταλικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν και το βιντεοληπτικό υλικό από την κεντρική πλατεία του Μιλάνου, την Πιάτσα ντελ Ντουόμο, ελπίζοντας ότι θα βοηθήσει στην αναγνώριση των φερόμενων δραστών.

Σημειώνεται ότι παρόμοια επίθεση είχε καταγγελθεί από πολλές γυναίκες κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς στο Μιλάνο και το 2022.

Η 20χρονη Λάουρα Μπαρμπιέ, μία από τις νεαρές Βελγίδες που φέρεται να δέχθηκαν επίθεση, δήλωσε σε βελγικά μέσα ενημέρωσης ότι ήταν μια νύχτα τρόμου και περιέγραψε ότι κάποιοι τους κρατούσαν τα χέρια ψηλά και άλλοι έβαζαν τα χέρια τους μέσα από τα ρούχα τους.

«Αυτό που προοριζόταν να είναι μια νύχτα διασκέδασης μετατράπηκε σε μια νύχτα τρόμου. Ήμασταν παγιδευμένες και αβοήθητες μπροστά σε τέτοια βία. Μας κρατούσαν τα χέρια ψηλά στον αέρα ενώ άλλοι μας άγγιζαν παντού, ακόμα και κάτω από τα ρούχα μας, παρόλο που φορούσαμε μπουφάν και κασκόλ. Διήρκεσε περίπου 10 λεπτά, τα οποία φάνηκαν ατελείωτα», ανέφερε χαρακτηριστικά η 20χρονη.

