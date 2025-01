Νέα διάκριση για τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο – Προπονητής του μήνα στην Premier League για δεύτερη φορά (pics)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ διανύει εξαιρετική σεζόν στη φετινή Premier League, όντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, με 40 βαθμούς (όσους έχει και η δεύτερη Τσέλσι), με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο να είναι ο «αρχιτέκτονας» αυτής της πορείας.

Μέσα στον Δεκέμβριο, ο αγγλικός σύλλογος πέτυχε πέντε νίκες απέναντι σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άστον Βίλα, Μπρέντφορντ, Τότεναμ, Έβερτον, κλείνοντας το 2024 με νικηφόρο σερί και κάπως έτσι ο Πορτογάλος τεχνικός κέρδισε το βραβείο για τον καλύτερο προπονητή του μήνα.

Five wins in December, and a second @BarclaysFooty Manager of the Month award of the season for Nuno Espirito Santo! 👏#PLAwards | @NFFC pic.twitter.com/jygTiQ3XX9

— Premier League (@premierleague) January 10, 2025